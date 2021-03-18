Візитна картка: напівсухе рожеве ігристе SHABO Special Edition

Чи знаєте ви, що рожеві вина взагалі, й рожеві ігристі – зокрема, це вина з історією? Виготовлення шампанського у Франції зіграло важливу роль в історії рожевого вина.

Насправді перші шампанські вина були світло-рожевими. Їх відтінок міг ставати більш густим, темно-рожевим – для цього винороби додавали до них екстракт бузини. Лише через десятиліття виробники шампанського навчилися робити білі ігристі вина, в тому числі й з червоних сортів (Піно Меньє, Піно Нуар).

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Наприкінці 20-го – на початку 21-го століття рожеве шампанське складало якихось 2-3% від загального продажу цих ексклюзивних ігристих вин. Однак вже у 2016 році продажі рожевого шампанського, наприклад, в США виросли майже на 47%, було продано близько 2 мільйонів пляшок. У Великій Британії в цей же період продажі зросли вдвічі. В цілому, світова тенденція споживання рожевих вин, в тому числі – рожевих ігристих, неухильно зростає. Несерйозне ставлення до Rosé – пережиток минулого, і ми раді, що ці ароматні й яскраві вина почали справді цінувати.

Ну що ж, саме час продегустувати напівсухе рожеве ігристе SHABO Special Edition: вивчаємо органолептику й гастрономічні поєднання.

Фото SHABO

Сорти: червоні європейські сорти – Піно Нуар, Каберне Совіньон. Виноградні лози були придбані в Європі з урахуванням особливостей клімату і ґрунтів Шабо і висаджені на кращих ділянках шабського теруару.

Стиль: напівсухе ігристе, створене за технологією Charmat Lungo (про цей метод ми писали тут). Цей метод вважається більш "просунутою" версією методу Charmat (акратофорного). Після завершення вторинного бродіння, яке проводять в металевих ємностях-акратофорах, ігристе проходить витримку протягом 6 місяців на тонкому дріжджовому осаді (метод sur lie). Після розливу ігристе не відразу відправляють у продаж, а кілька місяців витримують у пляшці, в разі потреби (рішення щодо такої витримки приймають безпосередньо винороби компанії). Таким чином воно набуває більш збалансованої та комплексної ароматики й нових цікавих смакових якостей. Контроль якості на кожному етапі виробництва ігристих вин SHABO Special Edition здійснюють експерти SARL Derenoncourt (Франція) і Institut Oenologique De Champagne (Франція, Шампань).

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Колір: насичений і елегантний рожевий.

Аромат: свіжий, яскравий, ягідно-фруктовий з нотами малини й суниці, мінеральними та легкими вершковими відтінками.

Смак: округлий, тривалий, з ідеальним балансом фруктової солодкості та свіжості й приємним післясмаком.

Подача: подавати це ігристе слід добре охолодженим, в ідеалі при температурі + 8С / + 10С, з келиха flute – такий келих максимально концентрує аромат ігристого вина у верхній частині чаші і дозволяє довго милуватися перляжем – грою бульбашок, що піднімаються вгору.

З чим поєднувати напівсухе рожеве ігристе SHABO Special Edition? Послухаємо рекомендації експертів SHABO.

Вишукані закуски – чорна і червона ікра. Також чудово це ігристе поєднується з ніжним, трохи солодкуватим м'ясом лобстера й устрицями з винним соусом або соусом міньонетт.

Вишукане м'ясо лобстера чудово пасує до такого вина / Фото iStock

Устриці з соусом міньонетт поєднуйте з рожевим напівсухим ігристим / Фото iStock

Фруктова складова в ароматі напівсухого рожевого ігристого SHABO Special Edition гармонійно поєднується зі свіжими фруктами – вибирати фрукти радимо по сезону.

Обирайте свіжі сезонні фрукти / Фото iStock

Словом, напівсухе рожеве ігристе SHABO Special Edition – прекрасний аперитив і супровід до обіду або вечері. Також насолоджуватися цим ігристим можна й без гастрономічного супроводу, але обов'язково – в приємній компанії!

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