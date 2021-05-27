Візитна картка: SHABO Reserve Sauvignon Blanc

Совіньон Блан – один з найбільш поширених і популярних білих сортів винограду у світі. Особливу популярність він отримав у 80-х роках минулого століття, коли в моду стали входити легкі білі вина з освіжаючою кислотністю. Відтоді його популярність не зменшує обертів!

Свою назву Совіньон Блан отримав від французьких слів sauvage, що в перекладі означає "дикун", vigne – "лоза" і blanc – "білий". Історичною батьківщиною сорту є французький регіон Бордо, але своїм його вважають і в Долині Луари. З нього виробляють майже всі види вин: від сухих до десертних. Однак найбільш поширені – саме сухі вина з високою кислотністю.

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Совіньон Блан належить до ароматичних сортів – як правило, зроблені з нього вина не витримують в дубі (хоча бувають і винятки). В основному вина з цього сорту не розраховані на тривале дозрівання і зберігання: їх головна особливість – свіжа кислотність і аромат, в якому виразно чутні ноти цитрусових, зелених яблук і аґрусу, свіжоскошеної трави, а іноді й того, що французи називають pipi de chat, а в наших широтах класифікують як лист чорної смородини. Саме цей пронизливий і дуже впізнаваний аромат є основною характеристикою вин з сорту Совіньйон Блан.



Чудові вина з цього сорту виробляють і в Україні. Пропонуємо вам продегустувати разом з нами дуже гідний зразок – SHABO Reserve Sauvignon Blanc. Ловіть дегустаційні замітки!





Фото SHABO

Сорт: Совіньон Блан. Виноградні лози були придбані в Європі з урахуванням особливостей ґрунтів і клімату Шабо. Вирощені на найкращих мініділянках теруару.

Cтиль: тихе біле сухе вино, без витримки в дубі. Потенціал витримки в пляшці – не менше 2 років. Контроль якості на всіх етапах виробництва здійснюють експерти SARL Derenoncourt (Франція).

Колір: світло-солом'яний з легким зеленуватим відтінком.

Аромат: свіжий, пряний, з нотами цитрусових, тонами білого персика і чорної смородини.

Смак: повний, гармонійний, освіжаючий, післясмак тривалий і приємний.

Загальне враження: SHABO Reserve Sauvignon Blanc цілком можна назвати еталонним Совіньон Бланом. Це вино благородне, збалансоване, ароматне, але не надмірно інтенсивне, приємне та освіжаюче.

Подача: охолоджувати до температури + 10 / + 12 С. Келих для Совіньон Блан краще вибирати з чашею середнього розміру, у формі напіврозкритого бутона.

Riedel Performance Sauvignon Blanc Wine Glass / Фото Riedel

Гастрономічні поєднання

З чим найкраще поєднувати це свіже, ароматне і кислотне вино? Звернемося за порадою до експертів SHABO.

SHABO Reserve Sauvignon Blanc – ідеальна пара до всього, що пов'язане з морем. Біла морська риба: дорадо, сибас, мідії, краби, лобстери, рапани, гребінці та інші морепродукти – чудові друзі цьому прекрасному вину.

Фото iStock

SHABO Reserve Sauvignon Blanc прекрасно поєднується з птицею, свининою, а також – з пастою з вершковим соусом. Порадує гурманів і поєднання цього вина з м'якими й напівтвердими білими сирами з овечого або козячого молока.

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Фото iStock

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