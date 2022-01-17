Вкрали славу у нареченого: кумедні друзі, які затьмарили на весіллі молодят

Головними персонами весільних святкувань є молодята, які протягом усього дня перебувають в центрі уваги. Проте на цьому весілля щось пішло не так.

Наречена та наречений напевне пошкодували, що обрали за дружбу такого яскравого молодого чоловіка, який вирішив затьмарити усіх і привернути увагу до себе. Він ефектно пройшовся під час церемонії по доріжці.

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Друг нареченого вкрав увагу у молодят

Після святкування свого весілля Сем Розенталь вирішив розповісти у своєму тіктоці про найбільш кумедний випадок на весіллі. Він опублікував відео, де його друг витанцьовує на доріжці для церемонії. Замість того, щоб просто пройтись під музику, він вирішив оригінально вразити гостей і навіть підготував для цього пелюстки троянд, щоправда, цього разу їх розкидали не діти, а він сам.

Хлопець кумедно витанцьовував на доріжці, посипав гостей пелюстками і викликав у них усмішку. Люди були здивовані сміливістю друга та радісно аплодували йому.



Друг нареченого повеселив гостей на весіллі / Скриншот з відео

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Такі кумедні історії з друзями нареченого трапляються все частіше на американських весіллях. Сміливі хлопці запасаються пелюстками троянд і замінюють милих діток, розкидаючи їх самостійно під веселу музику. Дехто доповнює свій весільний образ веселими деталями.



Кумедні виходи друзів нареченого / Скриншот з відео

Зважаючи на те, скільки радості та усмішок новий тренд приносить гостям та молодятам, очевидно, що його надалі будуть повторювати, що не може не тішити.