Невеста и жених наверняка пожалели, что выбрали за дружбу такого яркого молодого человека, который решил омрачить всех и привлечь внимание к себе. Он эффектно прошелся во время церемонии по дорожке.

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Друг жениха украл внимание у молодоженов

После празднования своей свадьбы Сэм Розенталь решил рассказать в своем тектоке о самом забавном случае на свадьбе. Он опубликовал видео, где его друг танцует на дорожке для церемонии. Вместо того чтобы просто пройтись под музыку, он решил оригинально поразить гостей и даже подготовил для этого лепестки роз, правда, на этот раз их разбросали не дети, а он сам.

Парень смешно танцевал на дорожке, посыпал гостей лепестками и вызывал у них улыбку. Люди были удивлены смелостью друга и радостно аплодировали ему.



Друг жениха порадовал гостей на свадьбе / Скриншот с видео

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Такие забавные истории с друзьями жениха встречаются все чаще на американских свадьбах. Смелые ребята запасаются лепестками роз и заменяют милых деток, разбрасывая их самостоятельно под веселую музыку. Некоторые дополняют свой свадебный образ веселыми деталями.



Забавные выходы друзей жениха / Скриншот с видео