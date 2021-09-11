Власниця магазину гірко плакала через відгук клієнтки: що їй написали

Австралійська бізнесменка відправила клієнтці невеличкий подарунок разом із замовленням. У відповідь вона отримала досить жорсткий відгук, який просто її шокував.

Карісса Коллінз керує власним невеликим бізнесом із продажу жіночої косметики. Зазвичай люди задоволені від обслуговування, але нещодавно стався дуже неприємний випадок. Жінка відправила замовлення і додала туди льодяник (як невеликий подаруночок). А далі щось пішло не так.

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Я отримала електронний лист від клієнтки. Він був написаний в такому стилі, ніби я когось зарізала чи зробила щось схоже, – згадує Карісса.

Замовниця не оцінила солодкий подаруночок. Вона шалено роздратувалася і висказала все, що думає про цю ідею. Так виглядає, що жінка колись замовляла в Карісси косметику, і там теж не обійшлося без конфліктів.

Карісса Коллінз / Скриншот тікток tlcbody

"Я знову не збираюся купляти у вас косметику, бо більше не вірю вашим словам. Я навіть не їм льодяники… Навіщо взагалі відправляти комусь солодке сміття? Я хочу платити менше за свій продукт, ніж отримувати те, про що ніколи не просила. Але якби льодяники були веганськими, то я принаймні зрозуміла б цю ідею… Хоч мені подобається ваша продукція, я нічого не буду у вас купляти", – відписали жінці.

Каріссу дуже образила така реакція від клієнтки. Жінка переконує, що просто безкоштовно роздає ці льодяники, щоб людям було приємніше. Вона явно не сподівалася на настільки агресивну реакцію, тому розплакалася. До слова, користувачі тіктоку підтримали Каріссу:

У неї (клієнтки, – Life 24), мабуть, дуже сумне життя.

Ви не зробили нічого поганого, в неї явно якісь проблеми.

Я веган, і мені надсилають різні речі, які не завжди є веганськими. Я просто віддаю їх друзям. Важлива не річ, а бажання зробити добро іншому.