Карисса Коллинз руководит собственным небольшим бизнесом по продаже женской косметики. Обычно люди довольны от обслуживания, но недавно случился очень неприятный случай. Женщина отправила заказ и добавила туда леденец (как небольшой подарочек). А дальше что-то пошло не так.

Интересно Что такое международные дегустационные конкурсы и зачем в них участвовать украинским виноделам?

Я получила письмо от клиентки. Оно было написано в таком стиле, как-будто я кого-то зарезала или сделала нечто подобное, - вспоминает Карисса.

Заказчица не оценила сладкий подарочек. Она безумно взбесилась и высказала все, что думает об этой идее. Похоже, что женщина когда-то заказывала в Кариссы косметику, и там также не обошлось без конфликтов.

Карисса Коллинз / Скриншот тикток tlcbody

"Я опять не собираюсь покупать у вас косметику, потому что больше не верю вашим словам. Я даже не им леденцы... Зачем вообще отправлять кому-то сладкий мусор? Я хочу платить меньше за свой продукт, чем получать то, о чем никогда не просила. Но если бы леденцы были веганскими, то я бы по крайней мере поняла бы эту идею ... Хотя мне нравится ваша продукция, я ничего не буду у вас покупать", – отписала женщина.

Кариссу очень обидела такая реакция от клиентки. Женщина утверждает, что просто бесплатно раздает эти леденцы, чтобы людям было приятно. Она явно не ожидала на столь агрессивную реакцию, поэтому расплакалась. К слову, пользователи тиктока поддержали Кариссу:

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.