Вони про це не знали: жінка одночасно вийшла заміж за двох чоловіків

Китаєць випадково побачив у соцмережах, як його дружина виходила заміж за іншого чоловіка. Він був шокований, адже вони були одружені всього два місяці.

На початку року 35-річний Інь Чен (псевдонім) активно шукав собі дружину. Бути холостяком в такому віці – не дуже престижно для китайців, тому чоловік був готовий на будь-яку жінку.

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Він звернувся за допомогою до професійної свахи, яка познайомила його із дівчиною Наною. Вони кілька разів поговорили по відозв’язку – і хлопець вже запросив Нану до себе. Інь навіть відправив коханій тисячу юанів, щоб вона точно приїхала – дівчина добиралася з іншого міста.

Нана таки приїхала і дуже сподобалася сім’ї Інь Чена. Дівчина погодилась одружитися, але відмовилася запросити усіх до себе в гості, бо її сім’я нібито була дуже зайнята.

Нана пояснила, що в її селі будують віадук (великий міст для поїздів, – Life 24), тому вона не може офіційно одружитися. Транспортна компанія нібито мала виплатити компенсацію за знесені будинки залежно від кількості членів сім’ї. Тому якщо б вона офіційно вийшла заміж до підписання цієї угоди, то її близькі отримали б менше грошей.

Кадр із весілля Іня та Нани / Фото Bastile Post

Сім’я Інь Чена погодилася на такі умови: молодята відсвяткували лише традиційне весілля, яке не вважають офіційним. Нана отримала придане в розмірі 148 тисяч юанів (23,5 тисяч доларів) і вже через два дні попросила поїхати додому – вона мала допомогти своїй хворій мамі.

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Через деякий час жінка перестала відповідати на дзвінки, а на початку березня сталася "найкумедніша" ситуація. Інь спокійно гортав стрічку у Douyin (аналог тіктоку) і натрапив на відео, де його кохана виходила заміж за іншого чоловіка в сусідньому місті.

Наречена Нана / Фото Bastile Post

Роздратований Інь одразу поїхав туди, де знайшов свого суперника. Вони розібралися між собою і зрозуміли, що натрапили на аферистів. Хлопці звернулися в поліцію, де допомогли викрити справжню весільну банду.

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Як виявилося, Нана і сваха були учасниками злочинної групи, яка розводила самотніх чоловіків. Вони виходили за них заміж, забирали придане і просто зникали. Хитрі жіночки обдурили аж 19 наречених і "заробили" на них понад 2 мільйони юанів (314 тисяч доларів).