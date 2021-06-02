Йому все вдалося! Зараз пара святкуватиме вже 6 річницю шлюбу.

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"Молодята" познайомилися в дуже нестандартних умовах. Гарі було лише 18 років, коли він вперше побачив 71-річну Альмеду. Сталося це у 2015 році на похоронах: жінка прощалася зі своїм сином Робертом.

Попри те, що між ними різниця у 53 роки, Гері та Альмеда закохалися один в одного. Юнак одразу запросив жінку на романтичне побачення: букет троянд, приємна розмова на лавочці під місячним світлом – тоді ж вони й поцілувалися.

Вже через два тижні Гері зробив Альмеді пропозицію, і вони дуже швидко одружилися. Пара переїхала до будинку нареченої, де також проживав її внук, який на 3 роки старший від чоловіка.

Цікаво, але практично всі родичі закоханих нормально сприйняли такий шлюб. Навіть мама та бабуся 18-річного Гері благословили їхнє кохання.

Альмеда згадує, що тоді, в 2015 році, була в повному відчаї. Вона втратила близьких людей і підсвідомо шукала собі споріднену душу.

Я була одружена за свого першого чоловіка Дональда 43 роки. Коли він помер у 2013 році через ускладнення від діабету, я опинилася одна. Я приходила на роботу в сльозах, і мої колеги питалися, що сталося. В глибині душі я шукала собі другу половинку, – розповідає жінка.

Гері зізнається, що його дуже часто питають, чому він одружився із старшою за нього дамою. Але, на його думку, вік – це справді дрібниця.

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"Я думаю, що справа в хімії, а не в тому, наскільки велика різниця у віці. Багато людей мають стосунки, і вони одного віку, але вони не настільки сумісні через різні інтереси та захоплення… Альмеда настільки душевно молода, що нас ніколи не хвилює вік, ми ніколи про це не задумуємся. Я просто знаю, що Бог відповів на мої молитви в той день, коли вона прийшла в моє життя", – говорить Гері.

Ще одне питання, яке хвилює багатьох людей, – як пара займається сексом. Гері згадує, що вони пізнали один одного у першу шлюбну ніч, і це було фантастично.

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"Це було прекрасно, за межами моїх найсміливіших мрій. Вона дійсно жінка моєї мрії, і фізичний бік наших стосунків не може бути кращим", – чесно зізнається чоловік.

Гері та Альмеда справді щасливі разом. Стежити за їхнім життя ви можете в тіктоці _garyandalmeda_ або ж інстаграмі garyandalmeda