Фотографиня з Арканзасу знає 3 універсальні поради, які допоможуть уникнути хаосу під час весілля. Якщо подбати про ці аспекти, святкування точно буде спокійнішим.

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Як уникнути хаосу під час весілля

22-річна Шейла Геррінгтон у своєму тіктоці часто розповідає про деталі та організаційні процеси під час весілля, на які варто звернути увагу. Цього разу вона вирішила поділитись трьома найважливішими проблемами, які можуть створити хаос на вашому весіллі і зіпсувати особливий день.



Шейла Геррінгтон розповіла, як врятувати весілля / Фото Insider

Занадто багато дітей

Звісно, не всі діти будуть створювати проблеми під час святкування, проте малюки можуть бути дуже непередбачуваними та витворяти таке, що навіть важко уявити. Фотографиня часто була свідком ситуацій, коли ті вередують через вбрання чи постійно намагаються втекти від батьків. До того ж діти часто відволікають від події не лише своїх батьків, але й можуть заважати іншим гостям.

Аби запобігти цьому, ви можете запросити на своє святкування аніматорів, які будуть розважати малечу, поки буде відбуватись церемонія чи інші важливі моменти, які ви боїтесь зіпсувати.

Не будьте перфекціоністами і не намагайтесь все робити самотужки

Додасть стресу вашій події і бажання все контролювати. Якщо ви хочете по-справжньому відчути атмосферу цього свята, вчіться делегувати. У організації вам можуть допомогти як ваші рідні та друзі, так і спеціально наймані помічники, які будуть вас супроводжувати у важливий день.

Хвилювання, що ваше весілля має бути "таким ідеальним, як ви собі уявили", теж не додасть впевненості та не допоможе розслабитись. Варто позбутись всіх очікувань та уявлень і жити моментом. Не такі серветки на столах, троянди на арці чи квітки у букеті не змінюють важливості події, але можуть неабияк вплинути на ваш настрій, якщо ви будете приділяти надмірну увагу таким дрібним деталям.

Співпрацюйте з професіоналами

Фотографи, ведучі, музиканти і декоратори – це ті, хто творить ваше свято. Всі вони мають дуже відповідальну місію, яку легко провалити, якщо за її виконання візьмуться непрофесіонали. Тому покладати такі важливі завдання варто лише на тих, у кому ви точно впевнені, чиї результати ви бачили раніше і переконані, що ці люди точно знавці своєї справи.

Важливо попередньо обговорити всі деталі та обов'язково зустрітись з організаторами. Це допоможе зрозуміти, наскільки легко вам буде комунікувати з цими людьми.