Всього один раз: хлопець просив в дівчини дозволу зрадити їй на день народження

Самовпевнений хлопчина сподівався, що кохана зробить йому особливий подарунок на 18-річчя – дозволить їй зрадити. Мама юнака теж переконувала дівчину погодитися на цю пропозицію.

Досить дивну історію австралійка Шантель Торн розповіла у своєму тіктоці chronicallychill. Все трапилося кілька років тому. Тоді дівчині було всього 15, а її хлопчина якраз збирався святкувати повноліття.

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Пропозиція прозвучала під час знайомства Шантель із мамою хлопця

Шантель уточнила, що в дитинстві хлопця віддали в дитячий будинок. З часом він таки вирішив знову побачитися зі своєю мамою. Дівчина підтримала цю ідею: зовсім скоро вони втрьох зустрілися за вечерею.

Поміж всього хлопець почав натякати, що скоро йому 18, тому він зможе ходити в клуби й "повноцінно" знайомитися з дівчатами. А згодом взагалі напряму попросив, щоб Шантель дозволила йому це зробити. Мама позитивно оцінила цю ідею.

Його мама погодилася, що це було дуже розумне прохання. Мене таке не влаштовувало, і я намагалася відстояти свою думку. Адже в моїх очах це було б просто обманом, – згадує Шантель.

Блогерка Шантель / Скриншот тікток chronicallychill

Хлопець намагався знайти компроміс

Зрештою, хлопець попросив, щоб Шантель дозволила йому знайомитися в клубі саме на цей день народження. Але й тут дівчина відмовилася. Цікаво, що він не збирався розставатися, а просто просив дозволити один раз зрадити.

Коли ми пішли додому, він насварив на мене через те, що я ніби засоромила його перед мамою, – розповідає Шантель.

Буквально через кілька місяців пара розійшлася, бо Шантель кілька разів піймала хлопця на зраді. Хоч дівчина й благала його повернутися, але нічого так і не вийшло.

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Зараз 23-річна Шантель з гумором згадує цю ситуацію. За її словами, тоді вона була ще дитиною і не розуміла, що варто було одразу тікати. Розповідь дівчини стала популярною у тіктоці. Її відео переглянули вже понад 1,7 мільйона разів.