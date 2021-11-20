Довольно странную историю австралийка Шантель Торн рассказала в своем тиктоке chronicallychill. Все случилось несколько лет назад. Тогда девушке было всего 15, а ее паренек как раз собирался праздновать совершеннолетие.

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Предложение прозвучало во время знакомства Шантель с мамой парня

Шантель уточнила, что в детстве парень был отдан в детский дом. Со временем он решил снова увидеться со своей мамой. Девушка поддержала эту идею: совсем скоро они втроем встретились за ужином.

Между тем парень начал намекать, что скоро ему 18, поэтому он сможет ходить в клубы и "полноценно" знакомиться с девушками. А потом вообще напрямую попросил, чтобы Шантель позволила ему изменить. Мама положительно оценила эту идею.

Его мама согласилась, что это была очень умная просьба. Меня такое не устраивало, и я пыталась отстоять свое мнение. Ведь в моих глазах это было бы просто обманом, – вспоминает Шантель.

Блогерша Шантель / Скриншот тикток chronicallychill

Парень пытался найти компромисс

В конце концов парень попросил, чтобы Шантель позволила ему знакомиться в клубе именно на этот день рождения. Но и здесь она отказалась. Интересно, что парень не собирался расставаться, а просто просил разрешить один раз изменить.

Когда мы пошли домой, он отругал меня. Ведь я якобы пристыдила его перед мамой, – рассказывает Шантель.

Буквально через несколько месяцев пара разошлась: Шантель несколько раз поймала парня на измене. Хоть девушка и умоляла его вернуться, но ничего так и не вышло.

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Полный ролик можете посмотреть ниже

Сейчас 23-летняя Шантель с юмором вспоминает об этой ситуации. По ее словам, тогда она была еще ребенком и не понимала, что стоило сразу убегать. Рассказ девушки стал популярен в тиктоке. Ее видео просмотрели уже более 1,7 миллионов раз.