В’єтнамська художниця тату прикриває рубці творами мистецтва

Татуювання – це не просто мистецтво, за кожним з них ховається історія його власника. В'єтнамська майстриня бодіарту допомагає жінкам замаскувати їхні болючі спогади, які залишили по собі рубці на їхньому тілі.

На місці шрамів від хірургічних втручань, пологів чи опіків з’являються справжні витвори мистецтва. Кожен дизайн обраний так, щоб ідеально вписатися там, де колись був непривабливий вигин шкіри.

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Художниця впевнена, що своїми роботами вона дозволяє кожній жінці знову відчути себе красивою та стати впевненішою.

Кожна жінка прекрасна. Я не хочу, щоб вони боролися зі своїми шрамами,

– сказала майстриня бодіарту.

Про майстриню

Справжнє ім’я майстрині Тран Тхі Біч Нгок , хоча у спільноті татуювань вона більше відома як Ngoc Like Tattoo.

, хоча у спільноті татуювань вона більше відома як Ngoc Like Tattoo. Дівчина проживає у в’єтнамській столиці Ханої, а бодіартом зайнялася з 19 років .

. І хоча Ngoc закінчила факультет образотворчого мистецтва Ханойського університету театру і кіно, все ж вона вирішила піти шляхом татуювання, щоб прикривати шрами.

Але незважаючи на свою зайнятість, дівчина готується до захисту магістерської дисертації з кіно і телебачення в школі.



Майстриня тату, відома як Ngoc Like Tattoo / Фото Ngoc Like Tattoo

Татуювання на шрамах

За словами дівчини, робити татуювання на шрамах значно складніше, ніж звичайні, адже насамперед потрібно створити такий ескіз, який би відповідав формі рубця. Крім того, сам процес биття також потребує більше праці.

Лікування душі

Більшість клієнтів Ngoc – жінки. За кожним їхнім шрамом ховається сумна історія та біль, якого вони хочуть позбутися.

Майстриня бачила багато випадків горизонтального та вертикального кесаревого розтину, щільні розтяжки після вагітності чи нещасні випадки з безпліддям.

Ngoc каже, що це змушує жінок зазнавати великої фізичної та психічної травми. Прикрашаючи старі шрами, вони ніби починають життя з нової глави. Це як спосіб звільнити свою душу та думки від бар'єрів минулого, резюмує майстриня бодіарту.

Роботи Ngoc заслуговують особливої уваги ще тому, що довгий час у В'єтнамі до тату ставилися дуже упереджено.

Я сподіваюся, що наші історії можуть дати людям новий погляд на мистецтво татуювання. Про те, що це не тільки поверхнева, але й духовна цілюща сила. Я надзвичайно втішена тим, що я можу допомогти зменшити клеймо татуювання у В’єтнамі, а також надихнути так багато людей, які борються зі своїми шрамами, щоб піднятись, взяти на себе відповідальність, закрити свої рани значущим твором мистецтва і жити щасливим життям, на яке всі ми заслуговуємо,

– написала вона у своєму фейсбуці.



Тату приховує рубець на шиї / Фото Ngoc Like Tattoo



Бодіарт на нозі / Фото Ngoc Like Tattoo



Тату на руці / Фото Ngoc Like Tattoo



Закритий шрам на шиї / Фото Ngoc Like Tattoo



Ніжна квітка / Фото Ngoc Like Tattoo



Квіти замість рубця / Фото Ngoc Like Tattoo



Прихований шрам на плечі / Фото Ngoc Like Tattoo



Тату коня / Фото Ngoc Like Tattoo