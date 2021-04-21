15 тату, в яких приховані зворушливі історії їх власників – цікава добірка
Кожен, хто хоче зробити татуювання, має на це свою причину. Одні приховують старі шрами, інші - хочуть виділитись із натовпу, кому просто подобається картинка. А часом у татуюванні ми хочемо закарбувати особливий період нашого життя.
Джерело:brightside
Власники цих оригінальних татуювань не просто так набили на своє тіло ці зображення. Кожне з них приховує у собі історію, про яку іншій людині важко й здогадатися. Насолоджуйтесь добіркою цих символічних татуювань та спробуйте здогадатись, що такого особливого вони означають для їх власників.
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"Це мій песик, якого не стало, і я"
Фото Reddit LdyGoodBread
"У дитинстві бабуся називала мене Персик!"
Фото Reddit Rose-orange-county
"Моє перше татуювання! Це кларнет, розроблений моїм батьком"
Фото Reddit _BaleineBleue_
"Це моє перше татуювання, яке допомагає мені подолати свою тривогу та обсесивно-компульсивний розлад"
Фото Reddit AlyssonFromBrazil
"Мене усиновили у 22. Моя нова мама, сестра і я зробили відповідні татуювання"
Фото Reddit PrincessMiaMoo
"На пам'ять про мого найкращого друга дитинства"
Фото Reddit _allyp
"Наші з чоловіком татуювання. Всі фази місяця представляють якийсь день у наших стосунках. Знизу – це наш перший поцілунок, посередині – пропозиція, а зверху – день нашого весілля."
Фото Reddit Deni-art
"Це фрагмент пазла 1973 року, який я складала разом із бабусею, коли була молода"
Фото Reddit Dream-Head
"Моє нове тату Сімпсонів, у пам'ять про батька, якого вже немає з нами"
Фото Reddit Shinobi558
"Нагадування про те, що життя постійно рухається, і що мені також потрібно продовжувати рухатися вперед і розвиватись у всіх сферах свого життя"
Фото Reddit Axyyz_1776
"Це з моєї улюбленої франшизи фільмів "Пірати Карибського моря". Я хотів цього, коли ще був підлітком. А зараз мені 21 рік і нарешті я зробив це"
Фото Reddit danabk
"Перше тату зробив мій дідусь під час Другої світової війни. Друге – моє, дещо модернізоване"
Фото Reddit Hwight_Doward
"Це тату означає: порвіть зв’язки з усією брехнею, з якою ви жили"
Фото Reddit justametaphor
"Мої батьки під час їх медового місяця"
Фото Reddit Sleexic
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"Уся моя родина у вигляді родини Сімпсонів"
Фото Reddit MrSoloDolo0
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