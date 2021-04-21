Кожен, хто хоче зробити татуювання, має на це свою причину. Одні приховують старі шрами, інші - хочуть виділитись із натовпу, кому просто подобається картинка. А часом у татуюванні ми хочемо закарбувати особливий період нашого життя.

Власники цих оригінальних татуювань не просто так набили на своє тіло ці зображення. Кожне з них приховує у собі історію, про яку іншій людині важко й здогадатися. Насолоджуйтесь добіркою цих символічних татуювань та спробуйте здогадатись, що такого особливого вони означають для їх власників. Читайте також: Оце так тату: наречена стала знаменитою через дивне фото у весільному платті "Це мій песик, якого не стало, і я" Фото Reddit LdyGoodBread "У дитинстві бабуся називала мене Персик!" Фото Reddit Rose-orange-county "Моє перше татуювання! Це кларнет, розроблений моїм батьком" Фото Reddit _BaleineBleue_ "Це моє перше татуювання, яке допомагає мені подолати свою тривогу та обсесивно-компульсивний розлад" Фото Reddit AlyssonFromBrazil "Мене усиновили у 22. Моя нова мама, сестра і я зробили відповідні татуювання" Фото Reddit PrincessMiaMoo "На пам'ять про мого найкращого друга дитинства" Фото Reddit _allyp "Наші з чоловіком татуювання. Всі фази місяця представляють якийсь день у наших стосунках. Знизу – це наш перший поцілунок, посередині – пропозиція, а зверху – день нашого весілля." Фото Reddit Deni-art "Це фрагмент пазла 1973 року, який я складала разом із бабусею, коли була молода" Фото Reddit Dream-Head "Моє нове тату Сімпсонів, у пам'ять про батька, якого вже немає з нами" Фото Reddit Shinobi558 "Нагадування про те, що життя постійно рухається, і що мені також потрібно продовжувати рухатися вперед і розвиватись у всіх сферах свого життя" Фото Reddit Axyyz_1776 "Це з моєї улюбленої франшизи фільмів "Пірати Карибського моря". Я хотів цього, коли ще був підлітком. А зараз мені 21 рік і нарешті я зробив це" Фото Reddit danabk "Перше тату зробив мій дідусь під час Другої світової війни. Друге – моє, дещо модернізоване" Фото Reddit Hwight_Doward Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO "Це тату означає: порвіть зв’язки з усією брехнею, з якою ви жили" Фото Reddit justametaphor "Мої батьки під час їх медового місяця" Фото Reddit Sleexic До теми: Мов герої коміксів: веселкові татуювання корейської майстрині "Уся моя родина у вигляді родини Сімпсонів" Фото Reddit MrSoloDolo0