У каждого, кто хочет сделать татуировку, есть на это своя причина. Одни скрывают старые шрамы, другие - хотят выделиться из толпы, кому-то просто нравится картинка. А иногда в татуировке мы хотим запечатлеть особый период нашей жизни.

Владельцы этих оригинальных татуировок не просто так набили на свое тело эти изображения. Каждое из них таит в себе историю, о которой другому человеку трудно и догадаться. Наслаждайтесь подборкой этих символических татуировок и попробуйте догадаться, что такого особенного они означают для их владельцев. Читайте также: Вот это тату: невеста стала знаменитой из-за странного фото в свадебном платье "Это мой песик, которого не стало, и я" Фото Reddit LdyGoodBread "В детстве бабушка называла меня Персик!" Фото Reddit Rose-orange-county "Моя первая татуировка! Это кларнет, разработанный моим отцом" Фото Reddit _BaleineBleue_ "Это моя первая татуировка, которая помогает мне преодолеть свою тревогу и обсессивно-компульсивное расстройство" Фото Reddit AlyssonFromBrazil "Меня усыновили в 22. Моя новая мама, сестра и я сделали соответствующие татуировки" Фото Reddit PrincessMiaMoo "В память о моем лучшем друге детства" Фото Reddit _allyp "Наши с мужем татуировки. Все фазы луны представляют какой-то день в наших отношениях. Снизу – это наш первый поцелуй, посередине – предложение, а сверху – день нашей свадьбы." Фото Reddit Deni-art "Это фрагмент пазла 1973 года, который я составляла вместе с бабушкой, когда была молода" Фото Reddit Dream-Head "Мое новое тату Симпсонов, в память об отце, которого уже нет с нами" Фото Reddit Shinobi558 "Напоминание о том, что жизнь постоянно движется, и мне также нужно продолжать двигаться вперед и развиваться во всех сферах своей жизни" Фото Reddit Axyyz_1776 "Это с моей любимой франшизы фильмов "Пираты Карибского моря". Я хотел этого, когда еще был подростком. А сейчас мне 21 год и наконец я сделал это" Фото Reddit danabk "Первое тату сделал мой дедушка во время Второй мировой войны. Второе – мое, несколько модернизированное" Фото Reddit Hwight_Doward Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO "Это тату означает: порвите связи со всей ложью, с которой вы жили" Фото Reddit justametaphor "Мои родители во время их медового месяца" Фото Reddit Sleexic К теме: Словно герои комиксов: радужные татуировки корейской художницы "Вся моя семья в виде семьи Симпсонов" Фото Reddit MrSoloDolo0