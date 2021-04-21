15 тату, в которых скрыты трогательные истории их владельцев - интересная подборка
У каждого, кто хочет сделать татуировку, есть на это своя причина. Одни скрывают старые шрамы, другие - хотят выделиться из толпы, кому-то просто нравится картинка. А иногда в татуировке мы хотим запечатлеть особый период нашей жизни.
Источник:brightside
Владельцы этих оригинальных татуировок не просто так набили на свое тело эти изображения. Каждое из них таит в себе историю, о которой другому человеку трудно и догадаться. Наслаждайтесь подборкой этих символических татуировок и попробуйте догадаться, что такого особенного они означают для их владельцев.
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"Это мой песик, которого не стало, и я"
Фото Reddit LdyGoodBread
"В детстве бабушка называла меня Персик!"
Фото Reddit Rose-orange-county
"Моя первая татуировка! Это кларнет, разработанный моим отцом"
Фото Reddit _BaleineBleue_
"Это моя первая татуировка, которая помогает мне преодолеть свою тревогу и обсессивно-компульсивное расстройство"
Фото Reddit AlyssonFromBrazil
"Меня усыновили в 22. Моя новая мама, сестра и я сделали соответствующие татуировки"
Фото Reddit PrincessMiaMoo
"В память о моем лучшем друге детства"
Фото Reddit _allyp
"Наши с мужем татуировки. Все фазы луны представляют какой-то день в наших отношениях. Снизу – это наш первый поцелуй, посередине – предложение, а сверху – день нашей свадьбы."
Фото Reddit Deni-art
"Это фрагмент пазла 1973 года, который я составляла вместе с бабушкой, когда была молода"
Фото Reddit Dream-Head
"Мое новое тату Симпсонов, в память об отце, которого уже нет с нами"
Фото Reddit Shinobi558
"Напоминание о том, что жизнь постоянно движется, и мне также нужно продолжать двигаться вперед и развиваться во всех сферах своей жизни"
Фото Reddit Axyyz_1776
"Это с моей любимой франшизы фильмов "Пираты Карибского моря". Я хотел этого, когда еще был подростком. А сейчас мне 21 год и наконец я сделал это"
Фото Reddit danabk
"Первое тату сделал мой дедушка во время Второй мировой войны. Второе – мое, несколько модернизированное"
Фото Reddit Hwight_Doward
"Это тату означает: порвите связи со всей ложью, с которой вы жили"
Фото Reddit justametaphor
"Мои родители во время их медового месяца"
Фото Reddit Sleexic
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"Вся моя семья в виде семьи Симпсонов"
Фото Reddit MrSoloDolo0
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