Блогери показали справжнє обличчя: як вони виглядають у реальності – 15 порівнянь

Джерело:boredpanda
"Занадто гарно, щоб бути правдою", – думаємо ми, дивлячись на чергове ідеальне фото блогера в інстаграмі. Красива шкіра, вишукане волосся, худе обличчя...чи все так насправді у реальному житті?
Користувачка TikTok @moldogaa кілька місяців тому розпочала челендж під назвою #CatfishChallenge, щоб показати, що часом люди на фото у житті зовсім не такі, якими здаються. Інколи це лише злагоджена робота макіяжу, світла, позування та ракурсів. Порівняйте самі, як сильно інфлуенсери та звичайні користувачі у повсякденному житті не схожі на свої образи у соцмережі. Деяких навіть не впізнати!
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