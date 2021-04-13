Блогери показали справжнє обличчя: як вони виглядають у реальності – 15 порівнянь

"Занадто гарно, щоб бути правдою", – думаємо ми, дивлячись на чергове ідеальне фото блогера в інстаграмі. Красива шкіра, вишукане волосся, худе обличчя...чи все так насправді у реальному житті?

Користувачка TikTok @moldogaa кілька місяців тому розпочала челендж під назвою #CatfishChallenge, щоб показати, що часом люди на фото у житті зовсім не такі, якими здаються. Інколи це лише злагоджена робота макіяжу, світла, позування та ракурсів. Порівняйте самі, як сильно інфлуенсери та звичайні користувачі у повсякденному житті не схожі на свої образи у соцмережі. Деяких навіть не впізнати!

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1. Здається, усі ми зранку виглядаємо, як дівчина зліва

Фото mmaddiehill

2. Змінити ракурс, зробити зачіску та мейкап – і вуаля, ти красуня!

Фото katya_golysheva

3. Дівчина макіяжем додала собі років 10

Фото beataylorr

4. Вона перетворилась на справжню тигрицю

Фото makaylameraz

5. Ніхто б і не здогадався, що ця прекрасна дівчина насправді – хлопець

Фото jjohnnyvo

6. А йому пасує цей макіяж та перука

Фото pink_neinu

7. Ніби русалонька ожила у реальному світі

Фото jakewarden

8. А потрібно було всього лише причесатися

Фото kissymichy

9. Вона змінилась до невпізнаваності

Фото kaybug422

10. Правильний ракурс зйомки багато чого вирішує

Фото thelunasnow

11. З макіяжем її шкіра виглядає ідеально

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Фото lexiebatten

12. Це двійник Міли Куніс?

Фото enyadres

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13. Макіяж допоміг жінці приховати велику родиму пляму на обличчі

Фото beccaleebeauty

14. Зі школярки-відмінниці – у гарячу красуню

Фото brynnemarieeee

15. Тепер вона зовсім не схожа на себе

Фото michellexbckr

Усі колажі: boredpanda