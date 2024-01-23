У результаті дослідження показало неймовірну різницю у зовнішності жінок від тривалого використання популярної косметичної ін’єкції. Як змінились сестри, розповідаємо далі.

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Як ботокс змінює зовнішність

Унікальне 20-річне спостереження за ідентичними близнюками наочно продемонструвало, як ботокс змінює зовнішність.

Одна із сестер, яким на момент початку експерименту у 2006 році було по 38 років, регулярно робила ін'єкції ботокса, а інша відмовлялася від подібних процедур. Згодом їхні обличчя порівняли, щоб виявити інтенсивність прояву ознак старіння.

Отже, у жінки, яка регулярно проводила ін'єкції, шкіра була більш гладкою, а зморшки менш глибокими. А от у її сестри можна побачити виражені зморшки на лобі та "гусячі лапки".

У 2012 році, коли жінкам виповнилось по 44, відмінності стали ще очевиднішими. Обличчя сестри, яка відмовилась від процедур, виглядало більш "опухлим" з розпливчастими рисами.

Як змінились сестри / Фото American Medical Association

На думку доктора Вільяма Біндера, автора дослідження, тривале використання ботокса не тільки розслабляє мімічні м'язи, а й змінює поведінку людини – вона перестає хмуритися та морщити лоб. Це, своєю чергою, допомагає уповільнити появу зморшок.

Вчений каже, що вироблення колагену та еластину, білків, які забезпечують структуру та еластичність шкіри, з віком зменшується. Шкіра стає тоншою, сухішою та не здатною зберігати форму.

Однак у використанні ботокса є й суттєві мінуси. Ці косметичні процедури можуть викликати набряки, синці, асиметрію та "застигання" обличчя, обвислість брів та повік. Експерти попереджають й про серйозніші наслідки – анафілаксію, задишку та головний біль.

При тривалому лікуванні пацієнтка може звикнути до того, що у неї немає потреби або можливості скорочувати м'язи обличчя, і з часом вона "навчиться" уникати цього,

– додає Біндер.

Він наголошує, що кожен має ухвалювати рішення самостійно, чи йому це потрібно, а також звертатися до професіоналів з багаторічним досвідом роботи, попередньо проконсультувавшись з сімейним лікарем.