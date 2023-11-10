Це необхідно для того, аби холодильник слугував вам якомога довше. Як часто потрібно його розморожувати та на що варто звертати увагу під час цього процесу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Для чого потрібно розморожувати холодильник

Найпершою причиною для розмороження є те, що у морозильній камері накопичуються кірки з льоду, через що прилад змушений працювати удвічі потужніше. Таким чином слугуватиме він вам менше.

Для старих моделей холодильника фахівці радять проводити розморожування кожні 2 – 3 тижні. Більш сучасним холодильникам таку процедуру рекомендовано проводити раз у пів року.

Це допоможе уникнути неприємного запаху з холодильника, в якому накопичуються крихти та залишки їжі. Крім того, в увімкненому холодильнику слідно прибирати полій, який утворюється на стінках.

Як розморожувати холодильник

Після вимкнення холодильника від мережі, варто зібрати усі продукти. Бажано, поставити їх у пакет з льодом, аби вони не зіпсувалися. Також потрібно витягнути усі ящики та контейнери.

Якщо ваш холодильник не обладнаний ящиком для збору талої води, то потрібно поставити миску внизу морозильної камери, а на підлогу біля холодильна потрібно поставити ганчірку з матеріалу, який добре вбирає воду та дочекатися, коли розтане накопичений лід. Важливо утриматися від використання обігрівачів, фенів та інших подібних пристроїв для пришвидшеного розморожування.

Прибрати залишки їжі з холодильника та крихти можна за допомогою розчину соди (2 столові ложки на 5 літрів води). Після цього холодильник потрібно витерти насухо.

Якщо після розморожування у холодильнику залишається неприємний запах, тоді потрібно помити його розчином води та оцту (2 ложки на літр).