Як доброта впливає на ваш достаток: дослідження науковців

Ні для кого не секрет, що доброта – важлива чеснота для підтримки здорових відносин. Вона допомагає будувати довірче суспільство, а ще робить людей щасливішими.

А чи є зв'язок між добротою та достатком людини, або навіть її здоров'ям? З'ясувалося, що ці речі – взаємозалежні. І це підтверджуюють дослідження науковців.

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Умови дослідження про доброзичливість

Науковці проаналізували результати 126 дослідницьких статей, до яких долучилися майже 200 000 учасників з усього світу. Всі дослідження, які вони обрали, відповідали певним критеріям, зокрема:

респондентами були лише дорослі і дослідження мали хороші статистичні дані;

і дослідження мали хороші статистичні дані; деякі додслідження були експериментальними , коли люди практикували доброту, щоб спостерігати за її наслідками;

, коли люди практикували доброту, щоб спостерігати за її наслідками; інші просто опитували людей про те, наскільки вони добрі та щасливі;

про те, наскільки вони добрі та щасливі; усі дослідження вимірювали добробут різними способами, включаючи як психічне, так і фізичне здоров'я.

Результати: на що впливає доброзичливість

Як і слід було очікувати, доброзичливі люди , як правило, мали вищий достаток .

, як правило, мали . Дослідники також виявили, що люди, які робили випадкові чи неформальні вчинки доброти, наприклад, приносили їжу скорботному другові, були, як правило, щасливішими, ніж люди, які виконували більш офіційні дії, наприклад, займалися волонтерством.

Ще вчені виявили, що люди, які були добрими, мали тенденцію до " евдемонічного щастя " (почуття сенсу та мети життя), аніж до " гедонічного щастя " (почуття задоволення та комфорту). Можливо, це має сенс, враховуючи, що доброзичливість вимагає зусиль, які віднімають комфорт.

" (почуття сенсу та мети життя), аніж до " " (почуття задоволення та комфорту). Можливо, це має сенс, враховуючи, що доброзичливість вимагає зусиль, які віднімають комфорт. Евдемонічне щастя більше харектерне для жінок , ніж для чоловіків. На думку науковців, це може бути тому, що в багатьох культурах жінки є добрішими за чоловіків.

, ніж для чоловіків. На думку науковців, це може бути тому, що в багатьох культурах жінки є добрішими за чоловіків. Цікаво, що молодші учасники відчували більше щастя , коли були добрими, ніж старші. Дослідники кажуть, що, можливо, це через те, що молодші люди перебувають на етапі життя, коли вони ще з’ясовують свою особистість і активно шукають мету та сенс.

, коли були добрими, ніж старші. Дослідники кажуть, що, можливо, це через те, що молодші люди перебувають на етапі життя, коли вони ще з’ясовують свою особистість і активно шукають мету та сенс. Крім того, дослідники виявили, що люди, які були добрими, як правило, мали вищу самооцінку та почуття самоефективності. У меншій мірі вони відчували депресії та тривоги. У них також було краще фізичне здоров'я. Цікаво, що зв'язки зі здоров'ям найсильніші у літніх людей.



Вчені вважають, що доброзичливі люди мають вищий рівень добробуту / Фото pexels

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Висновок: запровадження практик доброзичливості

Розуміючи зв'язок між добротою та добробутом, дослідники сподіваються, що новатори зможуть у майбутньому створити ефективніші практики доброзичливості. Можливо, це будуть якісь програми доброзичливості, зокрема, й в інтернеті, які б охопили більшу кількість людей і були б ефективними в усьому світі.