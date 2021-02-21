Ни для кого не секрет, что доброта – важная ценность для поддержания здоровых отношений. Она помогает строить доверительное общество, а еще делает людей счастливее.

А есть ли связь между добротой и достатком человека, или даже его здоровьем? Выяснилось, что эти вещи взаимосвязаны. И это подтверждают исследования ученых.

Читайте также Употребление кофе на ночь не влияет на сон, но изменяет структуру мозга: исследование

Условия исследования о доброте

Ученые проанализировали результаты 126 исследовательских статей, в которых проанализировали данные почти 200 000 участников со всего мира. Все исследования, которые они выбрали, соответствовали определенным критериям, в частности:

респондентами были только взрослые и исследования имели хорошие статистические данные;

и исследования имели хорошие статистические данные; некоторые исследования были экспериментальными, когда люди практиковали доброту, чтобы наблюдать за ее эффектами;

когда люди практиковали доброту, чтобы наблюдать за ее эффектами; другие просто опросили людей о том, насколько они добры и счастливы;

о том, насколько они добры и счастливы; все исследования измеряли благополучие различными способами, включая как психическое, так и физическое здоровье.

Результаты: на что влияет доброжелательность

Как и следовало ожидать, доброжелательные люди, как правило, имели более высокий достаток.

Исследователи также обнаружили, что люди, которые делали случайные или неформальные поступки доброты, например, приносили еду грустному другу, были, как правило, счастливее людей, которые выполняли более официальные действия, например, занимались волонтерством.

Еще ученые обнаружили, что люди, которые были добрыми, были больше склонны к "эвдемоническому счастью" (чувство смысла и цели жизни), чем к "гедоническому счастью" (чувство удовлетворения и комфорта). Возможно, это имеет смысл, учитывая, что доброжелательность требует усилий, которые отнимают комфорт.

(чувство смысла и цели жизни), чем к (чувство удовлетворения и комфорта). Возможно, это имеет смысл, учитывая, что доброжелательность требует усилий, которые отнимают комфорт. Эвдемоническое счастье более харектерно для женщин, чем для мужчин. По мнению ученых, это может быть потому, что во многих культурах женщины добрее мужчин.

чем для мужчин. По мнению ученых, это может быть потому, что во многих культурах женщины добрее мужчин. Интересно, что младшие участники испытывали большее счастье, когда были добрыми, чем старшие. Исследователи говорят, что, возможно, это потому, что молодые люди находятся на этапе жизни, когда они все еще выясняют свою личность и активно ищут цель и смысл.

испытывали большее счастье, когда были добрыми, чем старшие. Исследователи говорят, что, возможно, это потому, что молодые люди находятся на этапе жизни, когда они все еще выясняют свою личность и активно ищут цель и смысл. Кроме того, исследователи обнаружили, что люди, которые были добрыми, как правило, имели более высокую самооценку и чувство самоэффективности. В меньшей степени они испытывали депрессию и тревогу. Интересно, что связь со здоровьем самая сильная у пожилых людей.



Ученые считают, что доброжелательные люди имеют более высокий уровень благосостояния / Фото pexels

Интересно Помогает ли витамин С и цинк в лечении коронавируса: первое масштабное исследование

Вывод: введение практик доброжелательности

Понимая связь между добротой и благополучием, исследователи надеются, что новаторы смогут в будущем создать более эффективные практики доброжелательности. Возможно, это будут какие-то программы доброжелательности, в частности, и в интернете, которые бы охватили большее количество людей и были бы эффективными во всем мире.