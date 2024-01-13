Однак хоч зимовий догляд за руками й потребує особливої уваги, він не є надто складним. Як просто зберегти шкіру м'якою, гладенькою та здоровою у холодну пору року, розповідає 24 Канал.

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Подбайте про захист рук від холоду

Взимку обов'язково варто одягати рукавички. Вони захистять руки від морозу та стануть на заваді сухості, появі тріщин та інших неприємностей.

Не використовуйте гарячу воду

Усі чудово знають, що після повернення до приміщення з вулиці обов’язково потрібно помити руки. Однак не варто це робити гарячою водою, особливо після приходу з холоду.

Різкий перепад температури дуже згубно позначається на шкірі: гальмуватиме кровообіг, звужуватиме судини, провокуватиме сухість, нашкодить процесам живлення не тільки у самій шкірі, а й у кутикулі, і навіть нігтях.

Водночас холодна вода – теж не надто хороший варіант, оскільки вона може призвести до лущення шкіри.

Оптимальним рішенням для зими стане миття рук теплою водою з подальшим витиранням їх рушником насухо.

Оберіть живильний крем для рук

Як би це суперечливо не звучало, але крем для рук у зимовий період має не зволожувати, а живити. Зволожувальний засіб не забезпечить необхідного захисту й не проникне так глибоко в шкіру, як потрібно. Крім того, він може сприяти виникненню дрібних тріщин, мікроушкоджень та зневоднення.

Натомість найкращий зимовий крем для рук – живильний. Він відновлюватиме ліпідний баланс, утримуватиме вологу, насичуватиме шкіру корисними компонентами та сприятиме відновлювальним процесам.

Використовуйте натуральне зволожувальне мило

Зволоження шкіри рук взимку варто довіряти милу. Звичайне мило, як правило, сушитиме шкіру, а ось зволожувальне стане гарним вибором. Найкраще, щоб мило було натуральним, з кремовою текстурою та було виготовлене на основі рослинних олій та екстрактів. Такий косметичний продукт добре зволожуватиме, живитиме та регенеруватиме шкіру.