Про цей спосіб розповідала домогосподарка й блогерка Керолайн на своїй сторінці в тіктоці. Її метод допомагає заощадити на купівлі техніки, одягу й продуктів до 50%.

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Як працює "метод покинутого кошика"

Керолайн розповіла, що сама постійно користується "методом покинутого кошика". Так, під час шопінгу в інтернеті жінка спочатку додає товар до свого кошика, але не купує одразу. Жінка чекає кілька годин або навіть днів, щоб продавець надіслав знижку. Інколи спеціальні пропозиції допомагають заощадити до майже половини вартості товару.

Сайт може надіслати вам знижку до 50%, яку ви можете використати. Вони думають так: краще виконати замовлення за нижчою ціною, аніж не отримають його взагалі,

– розповіла Керолайн.

Вона також перерахувала онлайн-магазини, які надсилають такі спеціальні пропозиції.

Як працює "метод покинутого кошика": дивіться відео

Керолайн додала, що "метод покинутого кошика" рятує сімейний бюджет, адже дозволяє заощаджувати чимало коштів.

До слова, користувачам мережі дуже сподобалася така порада. Вони відзначають, що "метод покинутого кошика" дійсно працює. Більшість із них вже давно користується таким лайфхаком і заощаджує на покупках 10 – 30%.