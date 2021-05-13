Як королеви: 15 розкішних робіт від сербського візажиста, які вам сподобаються

Стефан Суботіч – епатажний сербський візажист, який створює яскравий та нестандартний макіяж для своїх клієнток. Жінки дуже задоволені – вони виглядають як справжні королеви.
Ми підібрали для вас 15 прикладів робіт від талановитого візажиста. Якщо ви любите справді насичені мейкапи, то вам однозначно сподобається творчість молодого Стефана Суботіча.
Цікаво 15 дорогих, але абсолютно безглуздих товарів, які можна знайти в онлайн-магазинах
Не впізнати!
Фото Instagram stefansubotic_makeup
Кардинальне перевтілення
Фото Instagram stefansubotic_makeup
Як тигриця
Фото Instagram stefansubotic_makeup
Вау!
Фото Instagram stefansubotic_makeup
А красиво ж!
Фото Instagram stefansubotic_makeup
Справді розкішно
Фото Instagram stefansubotic_makeup
Зеленоока красуня
Фото Instagram stefansubotic_makeup
Як Кім Кардаш’ян
Фото Instagram stefansubotic_makeup
Яскраво!
Фото Instagram stefansubotic_makeup
Цікаво виглядає
Фото Instagram stefansubotic_makeupДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут
Дуже мило і ніжно!
Фото Instagram stefansubotic_makeup
Який погляд!
Фото Instagram stefansubotic_makeup
Пора в Голлівуд!
Фото Instagram stefansubotic_makeup
Кралечка!
Фото Instagram stefansubotic_makeup
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Це просто клас!
Фото Instagram stefansubotic_makeup