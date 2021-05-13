Як королеви: 15 розкішних робіт від сербського візажиста, які вам сподобаються

13 травня 2021 , 18:48
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Джерело:

24 канал

Стефан Суботіч – епатажний сербський візажист, який створює яскравий та нестандартний макіяж для своїх клієнток. Жінки дуже задоволені – вони виглядають як справжні королеви.

Ми підібрали для вас 15 прикладів робіт від талановитого візажиста. Якщо ви любите справді насичені мейкапи, то вам однозначно сподобається творчість молодого Стефана Суботіча.

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Не впізнати!

Фото Instagram stefansubotic_makeup

Кардинальне перевтілення

Фото Instagram stefansubotic_makeup

Як тигриця

Фото Instagram stefansubotic_makeup

Вау!

Фото Instagram stefansubotic_makeup

А красиво ж!

Фото Instagram stefansubotic_makeup

Справді розкішно

Фото Instagram stefansubotic_makeup

Зеленоока красуня

Фото Instagram stefansubotic_makeup

Як Кім Кардаш’ян

Фото Instagram stefansubotic_makeup

Яскраво!

Фото Instagram stefansubotic_makeup

Цікаво виглядає

Фото Instagram stefansubotic_makeup

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Дуже мило і ніжно!

Фото Instagram stefansubotic_makeup

Який погляд!

Фото Instagram stefansubotic_makeup

Пора в Голлівуд!

Фото Instagram stefansubotic_makeup

Кралечка!

Фото Instagram stefansubotic_makeup

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Це просто клас!

Фото Instagram stefansubotic_makeup

 

 

 

 

Автор: Петро Синєокий