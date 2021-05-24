Як легко розговорити співрозмовника: 9 підказок

З одними людьми вже з першої хвилини розмови відчувається емоційний зв'язок, а з інших важко й два слова витягнути. З будь-якою людиною можна зав'язати цікаву розмову, лише потрібен особливий підхід.

Ці 9 порад допоможуть вам з легкістю встановити контакт з будь-якою людиною. Кілька маленьких дрібниць, які варто додати до вашого спілкування перетворять незручне мовчання на теплу й відверту розмову.

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Говоріть про себе

Як би самовпевнено це не звучало, проте це працює. Якщо у вас зовсім немає спільних тем, говоріть про те, що вас зараз турбує – і людина у будь-якому разі включиться в розмову.

Спочатку розкажіть про себе / Фото Unsplash

Ефект несподіванки

Здивування завжди змушує людину говорити те, що вона думає. Поставте людині запитання, якого вона не очікує.

Колись журналіст Валерій Аграновський прийшов на інтерв'ю до відомого фізика. Той був не надто налаштований на розмову, проте журналіст помітив на дошці схеми й запитав, чому атоми малюють колами, а не ромбиками, до прикладу. Це було так несподівано, що стало початком дуже цікавої розмови.

Будьте уважні

Якщо людина вже почала щось розповідати, проявляйте зацікавленість: кивайте та підтакуйте, кажіть фрази на кшталт "Це так цікаво", "Я цього не знав", "Так, тепер я розумію" – це трохи підніме самооцінку співрозмовника. Також не варто відводити надовго очі, щоб не складалось враження, що вам нудно.

Показуйте, що вам дійсно цікава ця розмова / Фото Unsplash

Не бійтесь питати

Буває, що людина й справді знає набагато більше ніж ви у певній сфері. Тоді їй буде дуже приємно, якщо ви проситимете роз'яснити окремі моменти, ставитимете запитання тощо. Так дуже легко розговорити людину.

Усе індивідуально

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Уникайте загальних запитань, натомість враховуйте особистість вашого співрозмовника: його незвичайну професію, цікавих родичів, місто, у якому він проживає тощо. Ви можете, до прикладу, запитати про особливості його роботи: "Мій друг, дізнавшись, що я побачусь з вами, дуже просив запитати...".

Подумайте про почуття

Хороший співрозмовник – той, хто помічає реакції людини та її емоції. Якщо ви побачили, що якась тема зачепила людину, запитайте про це: "Здається, ви схвильовані", "Це вам неприємно?", "Бачу, що у вас це викликало позитивні емоції".

Звертайте увагу на реакції людини / Фото Freepik

Висловлюйте реакцію

Те саме стосується і ваших емоцій. Репліка чи історія співрозмовника пробудила в вас спогади чи певні почуття? Не бійтесь про це розповідати, розкриваючись людині з різних сторін, адже це означає, що вам можна довіряти.

Про неприємні відчуття варто говорити з позиції спостерігача: "Ви знаєте, я відчуваю в собі бажання заперечити вам..Це цікаво – мені хочеться заперечити людині, з яким мені так цікаво розмовляти..."

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Кидайте виклик

При цьому ви не повинні намагатись якось сподобатись людині, лише пробудити в ній щирий інтерес. Щоб оживити вашу розмову, міняйтеся ролями, щоб співрозмовник також захотів дізнатись щось про вас: "А тепер ваша черга!", "Чекаю каверзних запитань", – промовляйте це з гумором, щоб розмова не перетворилась на допит.

Запропонуйте людині також щось запитати / Фото Unsplash

Будьте інколи відсторонені

Вам потрібно поставити співрозмовнику не надто приємне запитання? Говоріть це не від свого лиця, зберігаючи дружній тон: "Я б сам ніколи не поставив цього питання, однак мене просили дізнатися...", "Не хочеться цього говорити, але" або "На моєму місці якась нетактовна людина могла б запитати...", "А потім ми відразу ж повернемося до нашої розмови".