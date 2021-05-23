Ось 10 ідей, як ви можете попіклуватись про самого себе вже сьогодні чи найближчими днями. Поки у вас немає часу чи можливості пройти повний курс масажу чи поїхати далеко на відпочинок, пропонуємо щодня піднімати собі настрій такими дрібничками.

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1. Не переставляйте будильник

От ще 5 хвилин, і ще 5 хвилин – і тоді точно висплюсь. Це не працює, людина стає лише ще більш сонливою і прокинутись після такого значно важче. Фахівці рекомендують бути чесними з собою і ставити один будильник на той час, коли ви точно встанете.

2. Розкладіть речі

Безлад негативно впливає на працездатність та креативність. Варто витратити всього 10 хвилин на день, щоб впорядкувати хаос у своїй шафі, на столі, на кухні, а разом з ним – і свої думки. Для когось сортування книг на полиці чи складання одягу може навіть стати своєрідною медитацією.

Приділіть час організації простору / Фото Unsplash

3. Замовляйте доставку

Інколи день буває таким важким, що думки про приготування вечері можуть стати просто останньою краплею. Тому час від часу давайте собі можливість не турбуватись ще й про це, а банально замовте їжу з улюбленого ресторану.

4. Дивіться на милих тварин

Тепер ви можете з гордістю казати, що не просто гортаєте стрічку в Інстаграмі з котиками, а заспокоюєтесь та налаштовуєтесь на позитив. Згідно з дослідженнями, перегляд кумедних фото й відео різних тварин дійсно зменшує стрес, заспокоює та піднімає настрій.

Фото милих тваринок піднімають настрій / Фото Unsplash

5. Малюйте каракулі

Люди часто бояться братись за пензлі, мовляв, малювати красиво можуть лише художники. Це не так. Малювання має хороший терапевтичний ефект. І неважливо, чи ви купили собі дитячу розмальовку, картину по номерах чи просто виводите кольоровими олівцями візерунки – це все відволікає від тривожних думок.

6. Читайте позитивні історії

Негативні новини з самого ранку спричиняють стрес і погіршують настрій. Замість того, щоб починати свій день зі стрічки на Фейсбуці та новинних сайтів, присвятіть 10-15 хвилин чомусь позитивному: легкій книзі, збірці добрих оповідань чи подкасту, який вас надихає.

Читайте книги, що викликають позитивні емоції / Фото Unsplash

7. Заспокійливий чай замість кави

Навіть сам процес заварювання трав'яного чаю вже можна вважати мінівідпочинком. Оберіть улюблені трави, волошку, липу, ромашку чи інші та влаштуйте собі невеличку чайну церемонію.

8. Ведіть журнал подяки

Дослідження показують – щоденна вдячність значно зменшує рівень тривожності та заспокоює. Спробуйте щовечора записувати у блокнот, за що ви вдячні сьогодні собі, інших людям, обставинам. Навіть у найгіршому дні відкриються позитивні сторони!

Записуйте щовечора подяки собі та іншим людям / Фото Pexels

9. Купіть собі рослинку

Окрім того, що кімнатні рослини очищають повітря в приміщенні, вони ще й заспокоюють. Зелений колір позитивно впливає на настрій людини, розслабляє та дозволяє почуватись ближче до природи.

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10. Вийдіть надвір

Часом найкраще, що ви можете для себе зробити – це прогулятись надворі. Такі прості речі часто недооцінюють, проте регулярні прогулянки зміцнюють імунітет, допомагають краще засинати, знижують рівень стресу та позитивно впливають на психічне здоров'я.