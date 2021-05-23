Вот 10 идей, как можно позаботиться о самом себе уже сегодня или в ближайшие дни. Пока у вас нет времени или возможности пройти полный курс массажа или уехать далеко на отдых, предлагаем ежедневно поднимать себе настроение такими мелочами.

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1. Не переставляйте будильник

Вот еще 5 минут, и еще 5 минут – и тогда точно высплюсь. Это не работает, человек становится только еще более сонливым и проснуться после такого значительно труднее. Специалисты рекомендуют быть честными с собой и ставить только один будильник на то время, когда вы точно встанете.

2. Разложите вещи

Беспорядок негативно влияет на работоспособность и креативность. Стоит потратить всего 10 минут в день , чтобы упорядочить хаос в своем шкафу, на столе, на кухне, а вместе с ним – и свои мысли. Для кого-то сортировка книг на полке или складывания одежды может даже стать своеобразной медитацией.

Уделите время организации пространства / Фото Unsplash

3. Заказывайте доставку

Иногда день бывает таким тяжелым, что мысли о приготовлении ужина могут стать просто последней каплей. Поэтому время от времени давайте себе возможность не беспокоиться еще и об этом, а банально закажите еду из любимого ресторана.

4. Смотрите на милых животных

Теперь вы можете с гордостью говорить, что не просто листаете ленту в Инстаграме с котиками, а успокаиваетесь и настраиваетесь на позитив. Согласно исследованиям , просмотр забавных фото и видео различных животных действительно уменьшает стресс, успокаивает и поднимает настроение.

Фото милых животных поднимают настроение / фото Unsplash

5. Рисуйте каракули

Люди часто боятся браться за кисти, мол, рисовать красиво могут только художники. Это не так. Рисование имеет хороший терапевтический эффект. И неважно, вы купили себе детскую раскраску, картину по номерам или просто выводите цветными карандашами узоры – это все отвлекает от тревожных мыслей.

6. Читайте положительные истории

Негативные новости с самого утра вызывают стресс и ухудшают настроение. Вместо того, чтобы начинать свой день с ленты на Фейсбуке и новостных сайтов, посвятите 10-15 минут чему-то положительному: легкой книге, сборнику добрых рассказов или подкасту, который вас вдохновляет.

Читайте книги, вызывающие положительные эмоции / Фото Unsplash

7. Успокаивающий чай вместо кофе

Даже сам процесс заваривания травяного чая уже можно считать мини-отдыхом . Выберите любимые травы, василек, липу, ромашку или другие и устройте себе небольшую чайную церемонию.

8. Ведите журнал благодарности

Исследования показывают – ежедневная благодарность значительно уменьшает уровень тревожности и успокаивает. Попробуйте каждый вечер записывать в блокнот, за что вы благодарны сегодня себе, другим людям, обстоятельствам. Даже в худшем дне откроются положительные стороны!

Записывайте каждый вечер благодарности себе и другим людям / Фото Pexels

9. Купите себе растение

Кроме того, что комнатные растения очищают воздух в помещении, они еще и успокаивают. Зеленый цвет положительно влияет на настроение человека, расслабляет и позволяет чувствовать себя ближе к природе.

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10. Выйдите на улицу