Ученые из Университета штата Огайо считают, что положительное влияние от мотивационных фильмов действует не только первое время после просмотра, но и имеет длительный эффект. Такие ленты как "Побег из Шоушенка" или мультфильм "Вверх" помогают людям в будущем лучше воспринимать и осмысливать жизненные проблемы.

Читайте также: 5 замечательных французских комедий, с которыми не соскучишься: подборка

Как происходило исследования

Ученые составили 2 списка из фильмов , снятых после 1985 года, у которых был высокий рейтинг среди зрителей. В первом списке были мотивационные фильмы, которые пользователи на IMDB описывали как "вдохновляющие" и "содержательные", как правило, с хорошим концом. Во втором списке – фильмы, которые имели также хорошие оценки, однако пользователи не воспринимали их как мотивационные.

Каждый из 1098 респондентов старше 18 лет получил случайный фильм из списка, который должен был посмотреть. После этого участники исследования должны были рассказать о своих впечатлениях от этого фильма, а также от других мотивационных фильмов из списка, которые они видели уже раньше.

Ученые доказали, что мотивационные фильмы действительно работают / Фото Pexels

Опрос показал, что мотивационные ленты помогают участникам лучше понимать чувства других людей, спокойнее относиться к трудностям, легче переживать тяжелые периоды в жизни.

Респонденты отмечали, что такие фильмы для них – это не просто развлечение. Они дают им понимание, что такое "мужество", "жизненная борьба", им стало проще воспринимать, что "потери – это часть жизни", у них появилось желание быть добрее к другим людям и делать добрые дела.

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

Какие фильмы вошли в список

Ученые определили, что мотивационный фильм, который будет действительно вдохновлять людей, должен иметь много как счастливых, так и грустных моментов и вызвать у зрителей большую гамму эмоций, в том числе – воодушевление. В список ученых вошли такие известные фильмы: