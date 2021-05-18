Вчені з Університету штату Огайо вважають, що позитивний вплив від мотиваційних фільмів діє не тільки перший час після перегляду, а й має довготривалий ефект. Такі стрічки як "Втеча з Шоушенка" чи мультфільм "Вперед і вгору" допомагають людям у майбутньому краще сприймати та осмислювати життєві проблеми.

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Як відбувалось дослідження

Вчені склали 2 списки з фільмів, знятих після 1985 року, які мали високий рейтинг серед глядачів. У першому списку були мотиваційні фільми, які користувачі на IMDB описували як "такі, що надихають" і "змістовні", як правило, з хорошим кінцем. У другому списку – фільми, які мали також хороші оцінки, проте користувачі не сприймали їх як мотиваційні.

Кожен з 1098 респондентів старше 18 років отримав випадковий фільм зі списку, який мав переглянути. Після цього учасники дослідження повинні були відповісти на ряд запитань, які стосуються їх враження від цього фільму, а також від інших мотиваційних фільмів зі списку, які вони бачили вже раніше.

Вчені довели, що мотиваційні фільми дійсно працюють / Фото Pexels

Опитування показало, що мотиваційні стрічки допомагають учасникам краще розуміти почуття інших людей, спокійніше ставитись до труднощів, легше переживати важкі періоди у житті.

Респонденти зазначали, що такі фільми для них – це не просто розвага. Вони дають їм розуміння, що таке "мужність", "життєва боротьба", їм стало простіше сприймати, що "втрати – це частина життя", у них з'явилось бажання бути добрішим до інших людей та робити добрі вчинки.

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Які фільми увійшли до списку

Вчені визначили, що мотиваційний фільм , який буде дійсно надихати людей, повинен мати багато як щасливих, так і сумних моментів та викликати у глядачів велику гаму емоцій, в тому числі – піднесення. До списку вчених увійшли такі відомі фільми: