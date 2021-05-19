В своем инстаграме звезда поделилась с читателями обыденными вещами, которые очень помогают ей в жизни и делают каждый ее день немного лучше. Благодаря этим простым практикам ей удается всегда оставаться спокойной и быть в гармонии с собой.

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Самое главное – начало

Лиза Глинская признается, что сразу после пробуждения утром, мозг начинает подбрасывать ей кучу дел и мыслей о сегодняшнем дне. Однако она отгоняет такие мысли и прежде всего уделяет утром время себе, а не заботам: "Подхожу к окну, вдыхаю свежий воздух и здороваюсь с солнцем, небом, природой, птицами."

Начинайте утро с хорошими мыслями / Фото Freepik

Быть ближе к родным

Старайтесь как можно чаще говорить своим родным, что вы их любите. Порой трудно выражать такие чувства вслух, однако для них это очень ценно.

Больше свежего воздуха

Звезда пытается часто бывать на природе. Лучший вариант – поехать за город, где можно сполна насладиться лесом, травой, поговорить с собой. Однако подойдет и обычный парк в городе. На природе звезда всегда найдет любимое место: "Люблю смотреть на воду – для меня это огромный мир".

Проводите больше времени на природе / Фото Pixabay

Говорить с собой

Признаемся, все люди, оставаясь в одиночестве, начинают говорить вслух. Лиза Глинская считает, что это не просто нормально, а даже необходимо. Она делает это по-особому:

Могу поставить ненавязчивую музыку – это подобно настройке души – включить диктофон и говорить все, что есть внутри. Это помогает лучше слышать себя,

– рассказывает кондитер

Работать с негативом

Бывают моменты, когда внутри бушуют злость или агрессия. Однако звезда советует сделать несколько глубоких вдохов и выдохов – и только тогда принимать решение: "Я стараюсь напоминать себе о том, что не хочу "сливать" энергию в никуда".

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Медитация

Лиза Глинская часто уделяет время медитации, проводя за этим занятием по 40 минут перед сном. Для этого она садится в своей комнате в удобное положение, включает звуки природы и концентрируется на своих желаниях. Однако медитация – это не только стандартная "поза лотоса":

Кажется, я каждый раз медитирую, когда готовлю еду, придумываю новые десерты,

– смеется кондитер

Лиза Глинская практикует медитацию / Фото Pexels

Не вредить себе

Не стоит пытаться "спасать мир", если у вас нет на это сил и ресурсов. Здоровый эгоизм и забота о себе – вот ключ к крепким отношениям с другими: