У своєму інстаграмі зірка поділилась з читачами буденними речами, які дуже допомагають їй у житті і роблять кожен її день трошки кращим. Завдяки цим простим практикам їй вдається завжди залишатись спокійною й бути у гармонії з собою.

Читайте також: Мотиваційні фільми дійсно допомагають у житті: дослідження вчених

Найголовніше – початок

Ліза Глінська зізнається, що відразу після пробудження зранку, мозок починає підкидати їй купу справ і думок про сьогоднішній день. Проте вона відганяє такі думки і перш за все приділяє зранку час собі, а не турботам: "Підходжу до вікна, вдихаю свіже повітря і вітаюся з сонцем, небом, природою, пташками."

Починайте ранок з хорошими думками / Фото Freepik

Бути ближчими до рідних

Намагайтесь якомога частіше говорити своїм рідним, що ви їх любите. Часом важко висловлювати такі почуття вголос, проте для них це дуже цінно.

Більше свіжого повітря

Зірка намагається часто бувати на природі. Найкращий варіант – поїхати за місто, де можна сповна насолодитись лісом, травою, поговорити з собою. Проте підійде й звичайний парк у місті. На природі зірка завжди знайде улюблене місце: "Люблю дивитися на воду – для мене це величезний світ".

Проводьте більше часу на природі / Фото Pixabay

Говорити до себе

Зізнаймося, усі люди, залишаючись на самоті, починають говорити вголос. Ліза Глінська вважає, що це не просто нормально, а навіть необхідно. Вона робить це по-особливому:

Можу поставити ненав'язливу музику – це подібно до налаштування власної душі – включити диктофон і говорити про все, що є всередині. Це допомагає краще чути себе,

– розповідає кондитерка

Працювати з негативом

Трапляються моменти, коли всередині вирують злість чи агресія. Проте зірка радить зробити кілька глибоких вдихів та видихів – і тільки тоді приймати рішення: "Я намагаюся нагадувати собі про те, що не хочу "зливати" енергію в нікуди."

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Медитація

Ліза Глінська часто приділяє час медитації, проводячи за цим заняттям по 40 хвилин перед сном. Для цього вона сідає у своїй кімнаті у зручне положення, вмикає звуки природи й концентрується на своїх бажаннях. Проте медитація – це не лише стандартна "поза лотоса":

Здається, я кожен раз медитую, коли готую їжу, придумую нові десерти,

– сміється кондитерка

Ліза Глінська практикує медитацію / Фото Pexels

Не шкодити собі

Не варто намагатись "рятувати світ", якщо ви не маєте на це сил та ресурсів. Здоровий егоїзм і турбота про себе – ось ключ до міцних стосунків з іншими:

Знаю, що допомогти оточуючим можна тільки тоді, коли твоя внутрішня посудина наповнена. Тільки так є можливість поділитися, через призму свого досвіду і знань,

– зазначає ЛІза Глінська