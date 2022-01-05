Стефан регулярно публікує свої роботи в інстаграмі у стилі "до – після". Зараз на нього підписані понад 135 тисяч людей. Його макіяж справді дивує, але дехто вважає, що візажист аж надто переборщує з косметикою. Адже у жінок буквально змінюється обличчя. Ось 15 прикладів робіт від популярного блогера.
Цікаво Чому вінтажні вина – це рідкість: як створюються Великі ігристі SHABO Grande Cuvée
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Фото інстаграм stefansubotic_makeup
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Фото інстаграм stefansubotic_makeup
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Фото інстаграм stefansubotic_makeup
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Фото інстаграм stefansubotic_makeup
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Фото інстаграм stefansubotic_makeup
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Фото інстаграм stefansubotic_makeup
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Фото інстаграм stefansubotic_makeup
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Фото інстаграм stefansubotic_makeup
№9
Фото інстаграм stefansubotic_makeup
№10
Фото інстаграм stefansubotic_makeup
№11
Фото інстаграм stefansubotic_makeup
№12
Фото інстаграм stefansubotic_makeup
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Фото інстаграм stefansubotic_makeup
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Фото інстаграм stefansubotic_makeup
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Фото інстаграм stefansubotic_makeup