Як макіяж змінює жінок: 15 ефектних робіт від сербського візажиста

Сербський візажист Стефан Суботіч надає перевагу агресивному мейкапу, на який йде дуже-дуже багато косметики. Його клієнток не впізнати після макіяжу.

Стефан регулярно публікує свої роботи в інстаграмі у стилі "до – після". Зараз на нього підписані понад 135 тисяч людей. Його макіяж справді дивує, але дехто вважає, що візажист аж надто переборщує з косметикою. Адже у жінок буквально змінюється обличчя. Ось 15 прикладів робіт від популярного блогера.

Цікаво Чому вінтажні вина – це рідкість: як створюються Великі ігристі SHABO Grande Cuvée

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Фото інстаграм stefansubotic_makeup

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Фото інстаграм stefansubotic_makeup

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Фото інстаграм stefansubotic_makeup

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Фото інстаграм stefansubotic_makeup

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Фото інстаграм stefansubotic_makeup

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Фото інстаграм stefansubotic_makeup

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Фото інстаграм stefansubotic_makeup

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Фото інстаграм stefansubotic_makeup

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Фото інстаграм stefansubotic_makeup

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Фото інстаграм stefansubotic_makeup

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Фото інстаграм stefansubotic_makeup

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Фото інстаграм stefansubotic_makeup

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Фото інстаграм stefansubotic_makeup

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Фото інстаграм stefansubotic_makeup

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Фото інстаграм stefansubotic_makeup