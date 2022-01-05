Как макияж меняет женщин: 15 эффектных работ от сербского визажиста

Сербский визажист Стефан Суботич предпочитает агрессивный мейкап, на который идет очень много косметики. Его клиенток не узнать после макияжа.

Стефан регулярно публикует свои работы в инстаграме в стиле "до – после". Сейчас на него подписаны более 135 тысяч людей. Его макияж действительно удивляет, но некоторые считают, что визажист дает слишком много косметики. Ведь у женщин буквально меняется лицо. Вот 15 примеров работ от популярного блогера.

Интересно Почему винтажные вина – это редкость: как создаются Великие игристые SHABO Grande Cuvée

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Фото инстаграм stefansubotic_makeup

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Фото инстаграм stefansubotic_makeup

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Фото инстаграм stefansubotic_makeup

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Фото инстаграм stefansubotic_makeup

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Фото инстаграм stefansubotic_makeup

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Фото инстаграм stefansubotic_makeup

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Фото инстаграм stefansubotic_makeup

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Фото инстаграм stefansubotic_makeup

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Фото инстаграм stefansubotic_makeup

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Фото инстаграм stefansubotic_makeup

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Фото инстаграм stefansubotic_makeup

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Фото инстаграм stefansubotic_makeup

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Фото инстаграм stefansubotic_makeup

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Фото инстаграм stefansubotic_makeup

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Фото инстаграм stefansubotic_makeup