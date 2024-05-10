Як намалювати гарні брови олівцем: експертка назвала головні помилки

Здається, що немає нічого складного у тому, щоб оформити брови олівцем. Однак насправді тут доволі легко перестаратися та зіпсувати їхній природний вигляд.

Експертка з брів показала, як не варто фарбуватися, та назвала дві прості поради, що виведуть ваш макіяж на новий рівень. Що вона рекомендує, читайте далі.

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Як правильно малювати брови олівцем

Блогерка та експертка з брів Лаура розповіла про найпоширеніші помилки під час макіяжу і поділилася порадами, які допоможуть їх уникнути. Відео жінки стало вірусним та набрало понад 150 тисяч вподобань.

У ролику бровистка каже, що однією з найпоширеніших проблем, з якою вона стикається у своїй практиці, є нерівні брови або брови з залисинами.

Люди виправляють цю ситуацію неправильно. Припиніть наносити олівець на ділянки брів, де є волосся. Фарбуйте ту частину, де його немає,

– пояснила Лаура.

Вона також показала, що це варто робити легкими штрихами, а не замальовувати брови повністю.

Як малювати брови олівцем: дивіться відео

Іншою ж поширеною помилкою вона вважає невдало обраний колір косметики для брів. Олівець слід обирати не під відтінок волосся, а відповідно до кольору брів.

Вибирайте олівець, який підходить до вашого кольору брів, а не до кольору волосся. У більшості випадків він темніший, ніж ви думаєте,

– додала вона.

Експертка зауважила, що це здається нелогічним, але варто довіряти процесу.

Це виглядатиме натурально, створюючи рівні та збалансовані брови,

– каже Лаура.

Вона наголошує, що метою завжди є досягнення природного та рівномірного вигляду брів. Користувачі ж тікток написали, що жінці вдалося досягти такого ефекту на відео та подякували їй за поради.