Візажисти наголошують, що нависла повіка – це не дефект і не недолік, а звичайнісінька особливість. Тому Life 24 пропонує кілька порад для макіяжу очей з навислою повікою.

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Секрети макіяжу для навислого повіка

Щоб створити гарний макіяж і виділити очі, спочатку варто розібратися, що таке нависле повіко. Це анатомічна особливість, при якій присутній надлишок шкіри біля вій на верхній повіці. Верхня повіка при цьому нависає над рухомою, перекриваючи зовнішній кут або повністю рухливу повіку.

Так, щоб зробити погляд виразнішим та візуально підтягнути навислу повіку, треба дотримуватися кількох правил макіяжу. По-перше, косметику варто наносити з розплющеними очима. Природна складка навислої повіки повинна бути чіткою і помітною, а із заплющеними очима зрозуміти, як робити макіяж, дуже складно.

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По-друге, необхідно ретельно розтушовувати косметику, щоб не було різких ліній. Візажисти наголошують, що графічні стрілки лише більше притягують увагу до анатомічної особливості. Щоб створити гарну стрілку, варто скористатися не підводкою, а темним відтінком тіней. Втім, і їх необхідно ретельно розтушовувати.

3 варіанти стрілок для навислої повіки: дивіться відео

По-третє, жінкам з навислими повіками краще використовувати пастельні відтінки тіней. Бежево-коричневі тіні – один з найкращих варіантів. При створенні яскравого макіяжу варто також ретельно розтушовувати тіні, а їхня межа повинна виходити на нерухому частину повіки.

Блискітки варто використовувати лише на внутрішніх кутах ока, а також не варто забувати про туш. Так, жінкам з навислими повіками варто ретельно фарбувати вії, ба більше, можна скористатися накладними, які додадуть об'єму на зовнішньому кутику ока.

Варіант повсякденного макіяжу для навислої повіки: дивіться відео

До слова, найкращий вечірній макіяж для жінок з навислими повіками – це смокі-айс. Він додасть погляду загадковості, а також зробить очі виразними.