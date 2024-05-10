Визажисты отмечают, что нависшее веко – это не дефект и не недостаток, а самая обычная особенность. Поэтому Life 24 предлагает несколько советов для макияжа глаз с нависшим веком.

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Секреты макияжа для нависшего века

Чтобы создать красивый макияж и выделить глаза, сначала стоит разобраться, что такое нависшее веко. Это анатомическая особенность, при которой присутствует избыток кожи возле ресниц на верхнем веке. Верхнее веко при этом нависает над подвижным, перекрывая внешний угол или полностью подвижное веко.

Так, чтобы сделать взгляд более выразительным и визуально подтянуть нависшее веко, надо придерживаться нескольких правил макияжа. Во-первых, косметику стоит наносить с открытыми глазами. Естественная складка нависшего века должна быть четкой и заметной, а с закрытыми глазами понять, как делать макияж, очень сложно.

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Во-вторых, необходимо тщательно растушевывать косметику, чтобы не было резких линий. Визажисты отмечают, что графические стрелки только больше притягивают внимание к анатомической особенности. Чтобы создать хорошую стрелку, стоит воспользоваться не подводкой, а темным оттенком теней. Впрочем, и их необходимо тщательно растушевывать.

3 варианта стрелок для нависшего века: смотрите видео

В-третьих, женщинам с нависшими веками лучше использовать пастельные оттенки теней. Бежево-коричневые тени – один из самых лучших вариантов. При создании яркого макияжа стоит также тщательно растушевывать тени, а их граница должна выходить на неподвижную часть века.

Блестки стоит использовать только на внутренних углах глаза, а также не стоит забывать о туши. Так, женщинам с нависшими веками стоит тщательно красить ресницы, более того, можно воспользоваться накладными, которые придадут объема на внешнем уголке глаза.

Вариант повседневного макияжа для нависшего века: смотрите видео

К слову, лучший вечерний макияж для женщин с нависшими веками – это смоки-айс. Он придаст взгляду загадочности, а также сделает глаза выразительными.