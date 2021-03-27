Купити мрію: як правильно накопичувати на великі покупки – 6 порад експерта

Кожен з нас мріє про власний дім, машину чи просто розкішну відпустку біля моря. На усі ці речі потрібні немалі кошти, які важко взяти й викласти з кишені відразу. Проте накопичувати великі суми можуть не тільки багатії, і експерт розкриє секрети, як це зробити.

Фінансовий радник Любомир Остапів вважає, що накопичити на омріяну покупку чи враження може кожен. Проте до цього варто підійти відповідально. Дізнайтесь про конкретні методи, які допоможуть вам дійсно накопичити на свою мрію.

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Мрії повинні стати цілями

Для того, аби ви купили власний будинок, мало просто про нього мріяти. Присвятіть кілька годин тому, аби вивчити це питання і скласти план: скільки вам всього потрібно коштів, за який час ви можете їх заробити, де можете взяти ці ресурси.

Візуалізуйте. Тоді кожен, навіть маленький, крок до мети – мотивуватиме до реалізації мрії,

– розповідає фінансовий радник

Розплануйте, скільки вам потрібно коштів для покупки / Фото Unsplash

Використовуйте правило Ворена-Баффета

"Не варто намагатися заощаджувати, коли кошти вже почали витрачати. Заощаджувати потрібно до цього!", – каже експерт. Цей метод полягає у тому, щоб відразу, як тільки ви отримали свій дохід, відкласти 10% (або ж іншу частку, яка для вас комфортна) і тільки потім розподіляти залишок. Інакше є ризик, що ви й не помітите, як витратите ці кошти на інші речі.

Використовуйте спеціальні додатки

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Процес накопичення повинен бути для вас комфортним. "Тоді більше ймовірності, що цей процес ви не закинете", – зазначає Любомир Остапів. Спробуйте кілька додатків, у які вам буде максимально зручно вносити свої доходи та витрати й оберіть найкращий серед них. Це зробить процес обліку значно цікавішим.

Використовуйте додатки, щоб вести облік витрат / Фото Unsplash

Диверсифікуйте

Іншими словами – перестраховуйтесь та намагайтесь зберігати відкладені кошти відразу у кількох валютах.

Податок на емоції

Звучить дивно, проте це ефективний спосіб не спустити всі гроші на вітер. Експерт радить не відмовляти собі у витратах на покупки, які не є життєво необхідними, проте приносять вам задоволення. Натомість перераховуйте на окремий рахунок, куди ви відкладаєте кошти, 10-15% від вартості таких "емоційних" покупок.

Відкладайте гроші з кожної "емоційної" покупки / Фото Pexels

Інвестуйте

Не вірте у міфи про те, що інвестувати можна лише з великим заробітком. Експерт зазначає, що інвестування у світовий ринок капіталу – це хороший спосіб примножити свої заощадження:

Українці мають можливість відкривати рахунки в закордонних брокерів. При чому, робити це можна без посередників.