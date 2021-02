Як не закинути нові корисні звички вже на початку року: 3 простих прийоми від експертки

Випити стакан води зранку, правильно харчуватись, ходити до залу – усе це вимагає регулярних зусиль. Уся справа у правильному мисленні. Виконуйте ці три прості вправи, щоб закріпити нові звички та не закинути їх.

Скільки ж ми наобіцяли собі у новорічну ніч! Залишилось найлегше – лише дотримуватись цих обіцянок. Відома американська фітнес-тренерка Стефані Мансур поділилась трьома простими вправами, які дозволять вам не кидати свої цілі на початку шляху. Стефані веде власну програму "Step It Up with Steph", де ділиться корисними лайфхаками для правильного схуднення, допомагаючи мільйонам людей досягати своїх цілей.

Ранкова медитація

Позитивний ранок – запорука хорошого дня. Тому Стефані радить замість переглядання стрічки в інстаграмі налаштувати себе на правильний початок дня.

До прикладу, якщо ви пообіцяли собі регулярно займатись спортом для власного здоров'я, запишіть собі схожі слова і промовляйте їх щоранку: "Я почуваюся так чудово, коли займаюся вправами тричі на тиждень! Мені подобається, наскільки міцним стає моє тіло після тренування".

Ранкова медитація зарядить вас енергією на цілий день / Фото Pexels

Після цього можете зробити коротеньку медитацію: робіть повільні вдихи та видихи, сконцентровуючи думки на своїй цілі.

Правильна перерва від роботи вдень

Фітнес-тренерка радить...робити собі компліменти. Так, хвалити себе можна і потрібно. Будильник на телефоні нагадає вам робити кількахвилинні перерви, щоб під час напруженого дня відновити зв'язок із самим собою.

Скажіть собі, який чудовий обід ви щойно з’їли, чи наскільки ви продуктивний, або навіть просто похваліть себе за той факт, що ви зробили паузу протягом дня, щоб відпочити,

– каже Стефані

Важливо робити перерви та піклуватись про себе / Фото Pexels

Мріяти перед сном

Мрії – це не лише дитяче заняття, дорослим теж дуже корисно цим займатись. Перед тим, як лягти спати, у деталях уявіть собі, як ви почуватиметесь, коли досягнете своєї цілі, як будете виглядати, яким буде ваш день. Важливо візуалізувати свої бажання.

Я закликаю всіх своїх клієнтів, які худнуть, уявляти кінцевий результат. Вони можуть уявити себе з новою фігурою та у своєму улюбленому вбранні,

– розповідає тренерка

Дотримуючись цих простих правил, ви протягом цілого дня будете тримати себе у тонусі і ваша мета завжди стоятиме у вас перед очима.