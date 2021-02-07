Ефективна вправа, яка допоможе вам наблизитись до своїх мрій – радить психологиня
Усе, про що мріємо, час здається нам таким далеким і недосяжним. Як же стати хоч на крок ближчим до здійснення своїх мрій? Для цього потрібно виконати всього 4 простих пункти за порадою психологині.
Джерело:інстаграм Алли Клименко
Психологиня Алла Клименко поділилась простою вправою, яка допоможе вам візуалізувати свої цілі та стати до них ближчими. Спробуйте, ви отримаєте несподівані результати!
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1. Перший крок – це усвідомлення. Для початку потрібно виписати усі цілі, які стоять сьогодні перед вами і яких ви прагнете. "Якщо немає цілей, нехай будуть бажання, мрії, ідеї", – каже психологиня.
2. Далі уявіть, що кожна із цих мрій вже здійснилась. Ви полетіли у Париж, про який давно думали, отримали бажане підвищення, купили власну квартиру. Як ви при цьому будете почуватись, які емоції будете переживати? Ви можете трохи спростити собі задачу:
Якщо вам, як і мені, потрібен frame work, то: пишіть, не відриваючи ручки від паперу, не менше п'яти хвилин по кожній з цілей,
– радить Алла Клименко
Не поспішаючи, випишіть свої емоції / Фото Pexels
3. Заглиблюємось ще далі: відкладіть або ж закрийте рукою листок зі бажаннями та цілями, а зверніть свою увагу на список емоцій, який ви склали. "Напишіть конкретну дію, яку ви можете зробити, щоб відчувати себе саме так", – радить експертка. Що ви можете зробити, щоб відчувати той стан та ті емоції, які ви описали?
4. А далі – найпростіше. Почніть відразу втілювати ці дії в життя, не вагаючись та не шукаючи відмовки.
Відкриттів з цієї вправи – океан,
– зізнається Алла Клименко
В коментарях читачі вже поділились першими результатами. Комусь ця вправа вже допомогла відчути, що йому не вистачає для досягнення своєї мрії і над чим потрібно ще працювати: "Один заклик у мене повторився три рази: "пишатись собою". Це те, чого мені не вистачає вглибині душі. Найперше – цього, а потім здійснення мрій."
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