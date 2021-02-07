Эффективное упражнение, которое поможет вам приблизиться к своим мечтам – советует психолог
Все, о чем мечтаем, время кажется нам таким далеким и недостижимым. Как же стать хоть на шаг ближе к своей мечте? Для этого нужно выполнить всего 4 простых пункта по совету психолога.
Источник:инстаграм Аллы Клименко
Психолог Алла Клименко поделилась простым упражнением, которое поможет вам визуализировать свои цели и стать к ним ближе. Попробуйте, вы получите неожиданные результаты!
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1. Первый шаг – это осознание. Для начала нужно выписать все цели, которые стоят сегодня перед вами и которых вы стремитесь. "Если нет целей, пусть будут желания, мечты, идеи", – говорит психолог.
2. Далее представьте, что каждая мечта уже осуществилась. Вы полетели в Париж, о котором давно думали, получили желаемое повышение, купили собственную квартиру. Как вы при этом будете чувствовать, какие эмоции будете переживать? Вы можете немного упростить себе задачу:
Если вам, как и мне, нужно frame work, то: пишите, не отрывая ручки от бумаги, не менее пяти минут по каждой из целей,
– советует Алла Клименко
Не спеша выпишите свои эмоции / Фото Pexels
3. Углубляемся еще дальше: отложите или закройте рукой листок с желаниями и целями, а обратите свое внимание на список эмоций, который вы составили. "Напишите конкретное действие, которое вы можете сделать, чтобы чувствовать себя именно так", – советует експертка. Что вы можете сделать, чтобы чувствовать то состояние и те эмоции, которые вы описали?
4. А дальше – самое простое. Начните сразу воплощать эти действия в жизнь, не колеблясь и не ища отговорки.
Открытий с этого упражнения – океан,
– признается Алла Клименко
В комментариях читатели уже поделились первыми результатами. Кому-то это упражнение уже помогло почувствовать, что ему не хватает для достижения своей мечты и над чем нужно еще работать: "Один призыв у меня повторился три раза:" гордиться собой ". Это то, чего мне не хватает в глубине души. Прежде всего – этого, а потом исполнения желаний ".
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