На пути к успеху нас ждут много "преград", которые могут сбить с правильного пути. Не позволяйте им это сделать – нужно идти вперед, несмотря на все трудности.

Источник: GH

Иногда стоит просто плюнуть на все комплексы, переживания и мысли других людей, чтобы достигать своих целей. Вот 5 советов от успешных женщин, которые помогут вам это сделать.

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Никому не позволяйте остановить вас на пути к заветной цели

Катрин Швитцер – личность, которая попала в историю благодаря своей настойчивости. Она была первой женщиной, принявшей участие в Бостонском марафоне. Тогда – в 1967 году – это могли делать только мужчины.

Момент, когда Катрин Швитцер пытались выгнать из марафона / Фото Getty Images

Женщина пошла ва-банк: она все равно побежала вместе с другими участниками. Ее хотели насильно забрать с марафона, но Катрин уже никто не мог остановить. Как результат – спортсменка организовала специальные забеги в 27 странах, где приняли участие более миллиона женщин. А в 1984 году на Олимпийских играх впервые состоялся женский марафон.

Журналисты говорили, что я опередила свое время. Но если его не опережать, то это время никогда не наступит

Не забывайте выделять время только для себя

Основательница известной американской фитнес-компании Class Pass Паял Кадакия рекомендует всегда находить время для себя. Когда мы объединяем множество различных задач, дел и обязанностей, то можем просто забыть о собственном благополучии. Так быть не может.

Всегда находите время для себя / Фото Инстаграм Паял Кадакии

Если вы хотите отменить свое вечернюю тренировку или прогулку, потому что нужно доделать дела – остановитесь. На первом месте должно быть здоровье и самочувствие. Другие вещи – на втором.

Мы постоянно ощущаем давление извне, поэтому очень важно находить время для себя. В противном случае можно просто забыть, за что вы боретесь и к чему стремитесь.

Всегда двигайтесь к большему. Но не тратьте слишком много сил

Амелия Бун – профессиональная спортсменка, которая занимается марафонами с препятствиями. Женщина знает, о чем говорит: несколько лет назад она готовилась к соревнованиям своей мечты, но перестаралась. Тогда она должна была лечить травму, которая перечеркнула все планы.

Находите время на отдых / Фото Инстаграм Амелии Бун

Работать изо всех сил над собственной мечтой – это прекрасно. Но всегда во всем должно быть равновесие: хорошо поработали – тогда достаточно отдохните.

Я поняла, что можно пострадать, если постоянно работать на пределе своих сил. В какой-то момент вы просто сломаетесь.

Делайте то, что вы любите. А не то, что вам навязывают другие люди

Такой простой и одновременно ценный совет от герцогини Меган Маркл. Если все занимаются медитацией и другими модными штучками – вы не обязаны это делать. Найдите свое занятие, которое полюбите. Это касается и более комплексных вещей.

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Совет от Меган Маркл / Фото Office of the Governor-General

Какие бы трудности или комплексы вы бы не пытались преодолеть, всегда будьте собой. Создавайте собственные правила. Не думайте, что вам нужно под кого-то подстраиваться

Не "унижайте" собственные победы

Если вы достигли успеха даже в малейшем деле – не воспринимайте это как мелочь. Наслаждайтесь собственными победами и помните – никто не может их "обесценить".

Цените собственные достижения / Фото Инстаграм Джессики Мендозы

Меня всегда учили быть скромной. Когда меня спрашивают, хорошо ли я умею что-то делать, то я отвечаю "нормально". Знакомые мужчины обычно говорят "хорошо", даже если это не так. Нас до сих пор сдерживают рамки, в которых помещает нас общество.