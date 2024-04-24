Обов'язковий літній аксесуар: як правильно носити окуляри за нормами етикету

Сонцезахисні окуляри – це обов'язковий літній аксесуар, без якого важко уявити себе у теплу пору року. Однак навіть ця звична річ має свої правила носіння.

Як варто носити окуляри та що з ними не можна робити, щоб не порушити правил етикету, розповідаємо далі.

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Як правильно носити окуляри

Стилісти ось уже кілька років наголошують, що носити окуляри на голові замість обідка – це моветон. Ця дивна мода, як запевняють вони, зародилася на початку 2000-х. Спочатку це були спроби навмисної демонстрації дорогої оправи, навіть коли надворі був дощ або темний час доби.

Потім ця шкідлива звичка трансформувалася в жест функціональності та комфорту: підняти оправу догори простіше й швидше, ніж прибирати окуляри у футляр, та й волосся не заважає. Однак окуляри на лобі або тімені мають неохайний і неестетичний вигляд, тож варто пам'ятати, що вони – не аксесуар для волосся і носити їх слід за призначенням.

Крім того, окуляри варто вдягати тільки в сонячну погоду і знімати їх в приміщенні. Якщо ви не суперзірка, якій набридла увага папараці, вам навряд чи знадобляться темні окуляри в приміщенні або в похмуру погоду. Інакше ви ризикуєте мати дивний вигляд.

До речі, не вихованим вважається, коли під час знайомства або спілкування людина залишається в темних окулярах. У будь-якому діалозі важливий зоровий контакт, тож якщо ви хочете бути ввічливими, окуляри слід зняти.