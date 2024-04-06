Які аксесуари цьогоріч будуть актуальними та допоможуть без особливих витрат створити яскравий і стильний образ, розповідаємо далі.
До теми Масивність та різноманіття елементів: які прикраси будуть актуальними цієї весни
Сумка з тваринним принтом
Обирати дорогу сумку зі справжньої шкіри тварин, щоб виглядати модно, зовсім не обов'язково. Можна звернути увагу на вироби з тваринним принтом. Вони стануть гарним доповненням до трендових образів та додаватимуть їм неповторну родзинку.
Як виглядає сумка з тваринним принтом: дивіться фото
Ремінь зі шкіри
Гарний шкіряний ремінь вдало доповнюватиме актуальні образи та буде універсальним аксесуаром, адже він поєднується практично з будь-яким одягом.
Стилізація шкіряного ременя: дивіться фото
Прикраси з перлів
Перли – наймодніший елемент прикрас цьогоріч. Обрати можна як сережки, так і намисто. Будь-який виріб знайде місце у гардеробі та слугуватиме гарним акцентом до весняних образів.
Як перли виглядають в образах: дивіться фото
Шовкова хустка
Це найпростіший, бюджетний та універсальний спосіб справити враження. Для весни можна обрати кілька кольорів хусток та експериментувати з ними, створюючи безліч трендових образів.
Хустка в моді: дивіться фото
Сонцезахисні окуляри
Крім реальної користі, яку вони приносять, захищаючи очі від сонячних променів, окуляри також можуть гарно впоратися з декоративною функцією.
Як доповнити образ окулярами: дивіться фото
Існує безліч форм та кольорів цих аксесуарів, тож тут також є широке поле для експериментів та створення абсолютно різноманітних дизайнів.