Які аксесуари цьогоріч будуть актуальними та допоможуть без особливих витрат створити яскравий і стильний образ, розповідаємо далі.

До теми Масивність та різноманіття елементів: які прикраси будуть актуальними цієї весни

Сумка з тваринним принтом

Обирати дорогу сумку зі справжньої шкіри тварин, щоб виглядати модно, зовсім не обов'язково. Можна звернути увагу на вироби з тваринним принтом. Вони стануть гарним доповненням до трендових образів та додаватимуть їм неповторну родзинку.

Як виглядає сумка з тваринним принтом: дивіться фото

Ремінь зі шкіри

Гарний шкіряний ремінь вдало доповнюватиме актуальні образи та буде універсальним аксесуаром, адже він поєднується практично з будь-яким одягом.

Стилізація шкіряного ременя: дивіться фото

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Прикраси з перлів

Перли – наймодніший елемент прикрас цьогоріч. Обрати можна як сережки, так і намисто. Будь-який виріб знайде місце у гардеробі та слугуватиме гарним акцентом до весняних образів.

Як перли виглядають в образах: дивіться фото

Шовкова хустка

Це найпростіший, бюджетний та універсальний спосіб справити враження. Для весни можна обрати кілька кольорів хусток та експериментувати з ними, створюючи безліч трендових образів.

Хустка в моді: дивіться фото

Сонцезахисні окуляри

Крім реальної користі, яку вони приносять, захищаючи очі від сонячних променів, окуляри також можуть гарно впоратися з декоративною функцією.

Як доповнити образ окулярами: дивіться фото

Існує безліч форм та кольорів цих аксесуарів, тож тут також є широке поле для експериментів та створення абсолютно різноманітних дизайнів.