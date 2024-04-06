Какие аксессуары в этом году будут актуальными и помогут без особых затрат создать яркий и стильный образ, рассказываем далее.

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Сумка с животным принтом

Выбирать дорогую сумку из настоящей кожи животных, чтобы выглядеть модно, совсем не обязательно. Можно обратить внимание на изделия с животным принтом. Они станут хорошим дополнением к трендовым образам и придадут им неповторимую изюминку.

Как выглядит сумка с животным принтом: смотрите фото

Ремень из кожи

Красивый кожаный ремень удачно дополнит актуальные образы и будет универсальным аксессуаром, ведь он сочетается практически с любой одеждой.

Стилизация кожаного ремня: смотрите фото

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Украшения из жемчуга

Жемчуг – самый модный элемент украшений в этом году. Выбрать можно как серьги, так и ожерелье. Любое изделие найдет место в гардеробе и будет служить хорошим акцентом к весенним образам.

Как жемчуг выглядит в образах: смотрите фото

Шелковый платок

Это самый простой, бюджетный и универсальный способ произвести впечатление. Для весны можно выбрать несколько цветов платков и экспериментировать с ними, создавая множество трендовых образов.

Платок в моде: смотрите фото

Солнцезащитные очки

Кроме реальной пользы, которую они приносят, защищая глаза от солнечных лучей, очки также могут хорошо справиться с декоративной функцией.

Как дополнить образ очками: смотрите фото

Существует множество форм и цветов этих аксессуаров, поэтому здесь также есть широкое поле для экспериментов и создания совершенно разнообразных дизайнов.