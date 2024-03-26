На какие украшения обращать внимание в этом сезоне, чтобы быть в тренде, поделилась стилист Мария Лузакова. Чем разнообразить свой набор драгоценностей, рассказываем далее.
Также интересно Сбалансируют образ: как выбрать серьги под форму лица
Банты
Если в прошлом сезоне тренды украшений возглавляли розы, то этой весной на вершине моды банты. Из ткани или металла, из кожи или пластика, этого сезона этот элемент станет обязательным в гардеробах модниц.
Как выглядят украшения с бантами: смотрите фото
Массивные серьги
Как отмечает Мария Лузакова, массивные серьги также будут трендом в этом сезоне. Они помогут женщинам добавить акцентов и дополнить минималистичный образ.
Как выглядят массивные серьги: смотрите фото
Сердца
Стилист также рассказала, что украшения в форме сердец можно назвать "вечной классикой", которая хоть и с небольшим отличием, но особенно актуальна в этом году.
Украшения с сердцами: смотрите фото
В новом сезоне дизайнеры переосмыслили "классическое сердце" и показали, что размер имеет значение и стоит отдать предпочтение массивным украшениям.