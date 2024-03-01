Однако при их выборе важно учитывать не только личные предпочтения и комфорт, но и обращать внимание на форму украшений. Как правильно выбрать серьги под форму своего лица рассказала стилист Иванна Булкат, информирует Life 24.

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Круглая форма лица

Существует много видов сережек, которые можно подобрать для лица с круглой формой. Некоторые из них включают серьги-капли, серьги-обручи или серьги-круги.

Серьги-капли – это маленькие украшения в форме капель, они очень популярны среди многих женщин.

Серьги-обручи – это вид сережек, которые имеют кольцевую форму. Этот тип сережек может быть украшением для любого наряда или прически, придавая образу дополнительного шарма.

Серьги-кола – это украинский термин, который означает искусственные украшения для ушей в форме кольца, которые обычно изготавливаются из металла или пластика.

Как выглядят украшения для круглого лица: смотрите фото

Овальная форма лица

Для этой формы лица лучше всего выбирать серьги, которые имеют угловые или геометрические формы. Также подходят длинные серьги или серьги с узорами, создающие вертикальную линию. Избегайте широких колечек или сережек, которые визуально увеличивают ширину вашего лица.

Как выглядят украшения для овального лица: смотрите фото

Квадратная форма лица

Длинные и угловатые серьги могут помочь удлинить такое лицо и смягчить острые углы. Серьги-кольца, длинные висячие серьги и узкие серьги-капли – все это может быть хорошим выбором. Избегайте слишком квадратных или геометрических сережек, поскольку они могут подчеркнуть угловатые черты квадратного лица.

Как выглядят украшения для квадратного лица: смотрите фото

Сердцевидная форма лица

Если у вас сердцевидная форма лица, вам будут подходить серьги-шары, серьги-капли или серьги с геометрическими формами, такими как треугольники или прямоугольники. Важно, чтобы они были относительно небольшими и не мешали вам.

Как выглядят украшения для сердцевидного лица: смотрите фото

Треугольная форма лица

Треугольная форма лица смотрится лучше всего с серьгами, имеющими форму шарика или хрусталя.

Как выглядят украшения для треугольного лица: смотрите фото

Также подойдут объемные обручи или серьги в форме треугольника, чтобы сделать лицо более визуально сбалансированным. Важно выбирать украшения, которые не будут перетягивать лицо вниз, а будут делать акцент на верхней части лица.