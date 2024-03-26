На які прикраси звертати увагу цього сезону, щоб бути в тренді, поділилась стилістка Марія Лузакова. Чим урізноманітнити свій набір коштовностей, розповідаємо далі.
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Банти
Якщо минулого сезону тренди прикрас очолювали троянди, то цієї весни на вершині моди банти. З тканини чи металу, зі шкіри чи пластику, цього сезону цей елемент стане обов'язковим в гардеробах модниць.
Як виглядають прикраси з бантами: дивіться фото
Масивні сережки
Як відзначає Марія Лузакова, масивні сережки також будуть трендом у цьому сезоні. Вони допоможуть жінкам додати акцентів та доповнити мінімалістичний образ.
Як виглядають масивні сережки: дивіться фото
Серця
Стилістка також розповіла, що прикраси у формі сердець можна назвати "вічною класикою", яка хоч і з невеликою відмінністю, але особливо актуальна цьогоріч.
Прикраси з серцями: дивіться фото
У новому сезоні дизайнери переосмислили "класичне серце" і показали, що розмір має значення і варто надати перевагу масивним прикрасам.