Як обирати лише корисні продукти в магазині: поради нутриціологині

У сучасних супермаркетах так легко розгубитись і замість корисних овочів захопити кілька пакетів печива, чипсів чи такі привабливі йогурти з наповнювачами. Експертка розповість, як серед різноманіття яскравих упаковок знаходити корисні для вашого здоров'я продукти.

Нутриціологиня Оля Усенко переконана, що людям буває важко почати правильно харчуватись не тільки через те, що вони не можуть відмовитись від певних продуктів. Складнощі виникають і через занадто широкий асортимент у магазинах, коли знайти продукт з хорошим складом і не спокуситись на смаколики – це цілий квест.

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Головні правила перед походом до магазину

Перед тим як іти до супермаркету, підготуйтесь до шопінгу. Ось кілька правил від експертки:

Складайте список

Планування допоможе зосередитись, зрозуміти, що саме вам потрібно і не накупити зайвого. Оля Усенко радить для зручності розбити продукти на категорії: "Овочі, фрукти, боби та зерна, горіхи й насіння, білки, заморожені продукти, замінники молочних і немолочних продуктів, напої, приправи".

Робіть акцент на продукти, які довго зберігаються

Щоб не ходити часто до магазинів, вдома завжди мають бути базові продукти. З них ви зможете приготувати повноцінну страву у будь-якій ситуації, навіть якщо немає свіжих продуктів.

У коморі мають бути: крупи, бобові, макарони, горіхи, насіння, горіхові пасти, рослинні масла, сухофрукти, консерви з риби, бобових, кукурудзи і горошку, шоколад тощо.

крупи, бобові, макарони, горіхи, насіння, горіхові пасти, рослинні масла, сухофрукти, консерви з риби, бобових, кукурудзи і горошку, шоколад тощо. У морозилці легко можна зберігати: м'ясо, птицю, рибу, готовий фарш, морепродукти, заморожені овочі, фрукти та навіть хліб, якщо ви не їсте його багато.

Переконайтесь, що вдома багато продуктів, які довго зберігаються / Фото Unsplash

Що робити в магазині

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Вдома ми з усім розібрались. А як поводитись у магазині, щоб не накидати до корзини зайвого? Нутриціологиня зазначає: "Наші магазини не підтримують здоровий спосіб життя і зазвичай все правильні продукти необхідно вишукувати всередині полиць, тому розгубитися може кожен". Тому вона дає такі прості поради: