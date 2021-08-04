Как выбирать только полезные продукты в магазине: советы нутрициолога

В современных супермаркетах так легко растеряться и вместо полезных овощей захватить несколько пакетов печенья, чипсов или таких привлекательных йогуртов с наполнителями. Эксперт расскажет, как среди многообразия ярких упаковок находить полезные для вашего здоровья продукты.

Нутрициолог Оля Усенко убеждена, что людям бывает трудно начать правильно питаться не только из-за того, что они не могут отказаться от определенных продуктов. Сложности возникают и из-за слишком широкого ассортимента в магазинах, когда найти продукт с хорошим составом и не соблазниться на вкусности – это целый квест.

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Главные правила перед походом в магазин

Перед тем как идти в супермаркет, подготовьтесь к шопингу. Вот несколько правил от эксперта:

Составляйте список

Планирование поможет сосредоточиться, понять, что именно вам нужно и не накупить лишнего. Оля Усенко советует для удобства разбить продукты на категории: "Овощи, фрукты, бобы и зерна, орехи и семена, белки, замороженные продукты, заменители молочных и немолочных продуктов, напитки, приправы".

Делайте акцент на продукты, которые долго хранятся

Чтобы не ходить часто в магазины, дома всегда должны быть базовые продукты. Из них вы сможете приготовить полноценную блюдо в любой ситуации, даже если нет свежих продуктов.

В кладовой должны быть: крупы, бобовые, макароны, орехи, семечки, ореховые пасты, растительные масла, сухофрукты, консервы из рыбы, бобовых, кукурузы и горошка, шоколад и тому подобное.

крупы, бобовые, макароны, орехи, семечки, ореховые пасты, растительные масла, сухофрукты, консервы из рыбы, бобовых, кукурузы и горошка, шоколад и тому подобное. В морозилке легко можно хранить: мясо, птицу, рыбу, готовый фарш, морепродукты, замороженные овощи, фрукты и даже хлеб, если вы не едите его много.

Убедитесь, что дома много продуктов, которые долго хранятся / Фото Unsplash

Что делать в магазине

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Дома мы со всем разобрались. А как вести себя в магазине, чтобы не набросать в корзину лишнего? Нутрициолог отмечает: "Наши магазины не поддерживают здоровый образ жизни и обычно все правильные продукты необходимо выискивать внутри полок, поэтому растеряться может каждый". Поэтому она дает такие простые советы: