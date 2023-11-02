Для того, аби робота приносила задоволення потрібно облаштувати собі робочий простір. Про те, як це зробити в квартирі – читайте на 24 Каналі.

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Всього 4 речі мають значення

Особливу увагу варто приділити чотирьом найважливішим моментам: столу, полиці, кріслу та світлу. Все інше – колір, декор – залежить від побажань і стилю, в якому облаштовують інтер’єр.

Стіл

Важливо, що стіл був зроблений з матеріалу, який не був би холодним та не прилипав до одягу. Тобто скло, камінь та метал не підійдуть. Найбільш оптимальним варіантом для робочого місця буде стіл із дерева. Воно швидко переймає тепло від людини, досягає температури, за якої комфортно працювати. А ще дерево здатне набувати кімнатної температури, тому робоча поверхня завжди буде комфортною. Крім цього, можна обрати стіл, висота якого регулюється.



Найкраще використовувати дерев'яні столи / Pexels

Крісло

У кріслі доведеться сидіти під час робочого дня, тож воно повинне бути комфортним та створювати достатню підтримку для спини та попереку.

Важливо! Орієнтуватись потрібно не на зовнішні характеристики крісла саме на його зручність.



Можна поставити крісло / Pexels

Полиця

Вона може бути окремою або вмонтованою у тумбу або стіл. Тут варто зберігати речі, якими будете найчастіше користуватись. Це залежить від індивідуальних потреб та специфіки роботи.



Наявність полиці також дуже важлива / Pexels

Світло

Для тих, хто ввечері не працює, світло не таке важливе, тож йому можна не приділяти значної уваги. Якщо ж робочі години припадають на вечірній або нічний час, то освітлення варто продумати.

В архітектурному плануванні є загальноприйняте правило щодо світла. Потрібно, щоб біля робочого простору було денне світло, а його джерело розташовувалось ліворуч від людини. Так у робочому просторі не виникає зайвих тіней. Крім цього, потрібно створити умови без різких перепадів у світлі.



Джерело світла повинно бути зліва / Pexels

Щодо штучного світла, то найкраще монтувати адаптивні або ж підвісні лампи, які можна регулювати.

Водночас важливий також відтінок світла. Надто тепле або ж надто холодне освітлення може погано впливати на зір, тому варто обирати нейтральний, легкий відтінок: від 3 500 до 4 000 кельвінів.

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