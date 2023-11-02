Для того, аби робота приносила задоволення потрібно облаштувати собі робочий простір. Про те, як це зробити в квартирі – читайте на 24 Каналі.
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Всього 4 речі мають значення
Особливу увагу варто приділити чотирьом найважливішим моментам: столу, полиці, кріслу та світлу. Все інше – колір, декор – залежить від побажань і стилю, в якому облаштовують інтер’єр.
- Стіл
Важливо, що стіл був зроблений з матеріалу, який не був би холодним та не прилипав до одягу. Тобто скло, камінь та метал не підійдуть. Найбільш оптимальним варіантом для робочого місця буде стіл із дерева. Воно швидко переймає тепло від людини, досягає температури, за якої комфортно працювати. А ще дерево здатне набувати кімнатної температури, тому робоча поверхня завжди буде комфортною. Крім цього, можна обрати стіл, висота якого регулюється.
Найкраще використовувати дерев'яні столи / Pexels
- Крісло
У кріслі доведеться сидіти під час робочого дня, тож воно повинне бути комфортним та створювати достатню підтримку для спини та попереку.
Можна поставити крісло / Pexels
- Полиця
Вона може бути окремою або вмонтованою у тумбу або стіл. Тут варто зберігати речі, якими будете найчастіше користуватись. Це залежить від індивідуальних потреб та специфіки роботи.
Наявність полиці також дуже важлива / Pexels
- Світло
Для тих, хто ввечері не працює, світло не таке важливе, тож йому можна не приділяти значної уваги. Якщо ж робочі години припадають на вечірній або нічний час, то освітлення варто продумати.
В архітектурному плануванні є загальноприйняте правило щодо світла. Потрібно, щоб біля робочого простору було денне світло, а його джерело розташовувалось ліворуч від людини. Так у робочому просторі не виникає зайвих тіней. Крім цього, потрібно створити умови без різких перепадів у світлі.
Джерело світла повинно бути зліва / Pexels
Щодо штучного світла, то найкраще монтувати адаптивні або ж підвісні лампи, які можна регулювати.
Водночас важливий також відтінок світла. Надто тепле або ж надто холодне освітлення може погано впливати на зір, тому варто обирати нейтральний, легкий відтінок: від 3 500 до 4 000 кельвінів.
Які дизайни будуть популярні у 2024 році
- М'які інтер'єри, безперечно, втрачають популярність. Людям вже набридли кімнати у білих, бежевих та інших нейтральних тонах. Це свого роду "безхарактерні" дизайни.
- Зараз люди частіше обирають життєрадісні відтінки, навіть якщо вони просто є акцентами. Співзасновниця відомого британського виробника фарб YesColours Емма Бестлі каже, що наразі їхній найбільш продаваний відтінок – Electric Blue. Бренд пропонує поєднувати його з оливково-зеленими та свіжими персиковими відтінками.
- У 2024 році повернеться паркет, стиль підлоги, який виник у замках Франції в 16 столітті. "Елегантний візерунок шеврон додає текстури та інтересу до простору, залишаючи його нейтральним", – заявив експерт німецького бренду підлогових покриттів Parador Крістоф Веллекоттер.