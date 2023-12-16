Однак обрати те саме домашнє взуття буває непросто. 24 Канал ділиться порадами, як вибрати найкращі домашні капці, котрі зігріють та дадуть ногам відпочити.

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Врахуйте розмір капців

Почати вибір взуття для дому слід з визначення потрібного розміру, адже не завжди параметри домашнього та звичайного взуття збігаються.

Так, якщо матеріал, з якого зроблене взуття, нееластичний та погано тягнеться, капці краще купувати на розмір більше. Водночас вироби з флісу, трикотажу, натуральної овчини, штучного плюшу можна сміливо брати за розміром, бо вони згодом адаптуються до ноги та розносяться.

Крім того, якщо обираєте взуття з високим верхом, слід взяти модель на розмір більшу. Внутрішній діаметр взуття буде менший за зовнішній, тож воно може тиснути та натирати.

Якщо ж є схильності до набряків, варто завжди розглядати капці на розмір більше. У цьому випадку теж краще вибрати виріб з еластичного матеріалу з широкою передньою частиною.

Домашні капці – важливий елемент домашнього затишку взимку / Фото Pexels

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Зверніть увагу на матеріал, з якого зробили капці

Існує безліч моделей і фасонів домашнього взуття. Для його ж виготовлення найчастіше використовують:

гуму,

шкіру,

натуральне і штучне хутро,

тканини.

Капці найкраще обирати з натуральних матеріалів. Так, ноги не пітнітимуть, а також вільно відпочиватимуть, адже природні матеріали краще тягнуться та не тиснутимуть зайвий раз на ногу.

Разом з тим гарним вибором стануть і тканинні капці. Їх доволі легко придбати, вони зручні й не завдадуть шкоди нозі. Але таке взуття має свій недолік – воно часто й швидко рветься та може виявитися недовговічним.

Водночас гумові капці – це хоч і поширений, але не найліпший варіант для дому. Таке взуття буде довго носитися і навряд швидко порветься, але воно краще пасуватиме для басейну, пляжу чи дачі. Гумові капці часто натирають ноги й можуть викликати сильне подразнення шкіри, тож довго їх носити не радять. Щобільше, для дому вони не стануть найкращим варіантом ще й через те, що взимку в них холодно.

Натуральні капці виглядатимуть стильно і будуть зручними / Фото Pexels

Не варто ігнорувати матеріал, який використали для підошви

Підошва – це не менш важлива частина капців. Вона має бути гнучкою і довговічною, а також пристосованою до середовища, в якому носитимуть взуття.

Так, для приватного будинку, де доводиться підійматися сходами, виходити на терасу або на вулицю, краще вибирати капці з гумовою підошвою. Вона міцна, не ковзає, добре амортизує ходу. У такому взутті буде зручно та безпечно пересуватися.

Водночас для квартири підійдуть домашні капці з м'якою підошвою з піноматеріалів. Таке взуття повторюватиме вигин стопи, добре підтримуватиме ступню, а навантаження при ходьбі розподілятиметься рівномірно.

Разом з тим, якщо шукаєте капці саме для зими, варто звернути увагу на вироби із потовщеною підошвою. Вони будуть більш комфортними та теплими.